Champions League: l’Inter vince 2-1 contro il Kairat Almaty e resta a punteggio pieno
MILANO – L’Inter conquista la quarta vittoria consecutiva nella fase a gironi di Champions League, battendo 2-1 il Kairat Almaty a San Siro.
Il match si apre con un primo tempo equilibrato, ma al 45’ è Lautaro Martinez a sbloccare il risultato, firmando il gol del vantaggio nerazzurro proprio allo scadere della prima frazione.
Nella ripresa, al 55’, gli ospiti trovano il pareggio con Arad, mettendo pressione alla squadra di casa. La reazione dell’Inter non tarda ad arrivare: al 67’, Carlos Augusto firma il gol che riporta i nerazzurri in vantaggio e decide di fatto l’incontro.
Con questa vittoria, la squadra allenata da Chivu mantiene il punteggio pieno nella League Phase, confermandosi insieme a Bayern Monaco e Arsenal tra le squadre imbattute del girone.
Una prestazione solida quella dei nerazzurri, capaci di gestire il vantaggio nonostante il pareggio subito e di capitalizzare le occasioni create, consolidando così la loro posizione in chiave qualificazione agli ottavi di finale.