Schianto frontale sulla Statale 275: muore una donna, tragedia nel Salento

SCORRANO - Un altro dramma della strada ha spezzato una vita nel Salento. Nel tardo pomeriggio di oggi, una donna ha perso la vita in unlungo la, poco dopo, in direzione

L’impatto, avvenuto su un tratto a carreggiata unica, è stato devastante: per cause ancora in corso di accertamento, un’utilitaria e un furgone si sono scontrati frontalmente. La conducente dell’auto è morta sul colpo, mentre il conducente del furgone ha riportato solo ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della sezione radiomobile di Maglie. I pompieri hanno estratto il corpo della donna dalle lamiere e messo in sicurezza l’area.

Sono tuttora in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima non è stata ancora identificata.