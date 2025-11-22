Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: due prodezze di Kostic e Mandragora al Franchi

FIRENZE - Finisce con un pareggio al Franchi la sfida tra Fiorentina e Juventus. I gol sono di Kostic e Mandragora. Nel recupero del 1° tempo il serbo trova l'angolino basso alla sinistra di de Gea. All'inizio della ripresa magia del centrocampista: palla sotto la traversa dalla distanza. All'inizio rigore prima assegnato e poi revocato al Var da Doveri per contatto Marì-Vlahovic. Traversa per Kean. Viola ancora a secco di vittorie in Serie A, 3 pareggi in 4 partite per Spalletti. Tensione nei primi minuti per cori discriminatori del pubblico verso Vlahovic.