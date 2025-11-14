Codacons, Fondazione Campagna Amica vince il premio “Amici del consumatore 2025”









ROMA - Al Palazzo Valentini di Roma, il Codacons ha assegnato il premio “Amico del Consumatore 2025” alla Fondazione di Campagna Amica, riconoscendo l’impegno costante nella difesa dei cittadini e dei consumatori.

Il premio, che ogni anno valorizza personalità e realtà del mondo dell’informazione, dell’economia, della politica e della società civile distintesi per l’attenzione ai diritti dei cittadini, ha voluto sottolineare il ruolo centrale di Campagna Amica nel rendere la filiera corta un vero patto di fiducia tra agricoltori e consumatori.

Attraverso mercati e reti territoriali, il progetto Campagna Amica connette direttamente produttori e cittadini, garantendo prodotti locali, tracciabili e sostenibili, e valorizzando stagionalità, origine e trasparenza.

Dominga Cotarella: “I mercati contadini sono spazi di incontro e fiducia”

“Siamo molto onorati di ricevere questo riconoscimento dal Codacons che premia il ruolo centrale degli agricoltori” – ha dichiarato Dominga Cotarella, presidente della Fondazione di Campagna Amica –. I mercati contadini sono uno dei pilastri del nostro progetto: in Italia ne contiamo circa 1.200, di cui oltre 74 coperti. Sono luoghi dove i consumatori possono incontrare direttamente i produttori e conoscere l’origine dei prodotti. Oggi uno dei problemi principali è proprio far capire a chi acquista da dove proviene ciò che consuma. È fondamentale che l’origine sia sempre indicata in etichetta”.

Cotarella ha inoltre evidenziato il valore sociale dei mercati contadini: “Non sono solo spazi di vendita, ma luoghi di relazione e comunità, dove si incontrano i produttori, i volti e le storie delle persone che lavorano nelle aziende agricole. Questa conoscenza diretta è la forza che ci permette di andare avanti”.

Campagna Amica e Codacons: alleanza per un consumo sostenibile

Durante la cerimonia di premiazione, sono stati affrontati anche temi legati alla lotta allo spreco alimentare, con l’impegno congiunto di Campagna Amica e Codacons a sviluppare progetti concreti di sensibilizzazione rivolti ai cittadini.

Obiettivo: promuovere pratiche sostenibili lungo tutta la filiera agroalimentare, ridurre gli sprechi e rafforzare la cultura del consumo consapevole.

Un riconoscimento al valore sociale della filiera corta

Il premio del Codacons conferma l’importanza della filiera agricola italiana nel garantire cibo di qualità, trasparenza e fiducia.

Campagna Amica continua così a rappresentare un modello virtuoso di sostenibilità economica, ambientale e sociale, capace di unire produttori e cittadini in una nuova alleanza per il futuro del cibo.