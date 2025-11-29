Consegnato l’encomio del Comune di Terlizzi al Presidente del Premio Azzarita Giuseppe Pansini



TERLIZZI (BA) - E' stata una cerimonia essenziale ma molto sentita quella che si è tenuta a Palazzo di Città a Terlizzi dove il Sindaco Ing Michelangelo de Chirico ha incontrato una delegazione del Premio Leonardo Azzarita di Molfetta.





E' stato un incontro molto cordiale nel corso del quale il primo cittadino ha voluto esprimere il proprio compiacimento per l'importante evento di caratura nazionale che si svolge ogni anno a Molfetta.





Il Presidente Giuseppe Pansini ha raccontato alcuni momenti della vita del giornalista molfettese Leonardo Azzarita, svelando anche le ragioni che lo avevano portato a istituire il Premio.





Poi ha parlato del rapporto tra Molfetta e Terlizzi, città accomunate dai martiri delle Fosse Ardeatine (per Terlizzi don Pietro Pappagallo e Gioacchino Gesmundo) e per Molfetta (Manfredi Azzarita, figlio di Leonardo).





Si è parlato anche di turismo e di beni culturali delle due città ricordando che a le due città sono accomunate dalla festa di San Nicola, che porta i doni ai bambini nelle due città secondo una antica tradizione importata proprio dalla marineria molfettese.





Il Sindaco dal canto Suo ha ricordato la bellezza del mare, il profumo del mare di Molfetta svelando che proprio li ha imparato a nuotare. Poi, ha consegnato l'Encomio Solenne al Presidente del Premio Azzarita Giuseppe Pansini, presente con una delegazione di componenti il Comitato organizzatore e precisamente il Vice Presidente Francesco Bisceglie, l'addetta stampa e pubbliche relazioni Paola Copertino, Franco Pansini, Carmen Perilla e Luigi Bisceglie ai quali sono state consegnate le ceramiche di Terlizzi.





Per la Pro Loco di Terlizzi invece era presente una delegazione composta dal Presidente Franco dello Russo e da Olga Chiapperini, Emma Ceglie, Gianna Barile e Maurizio Vino.





Il Presidente Pansini ha invece consegnato al Sindaco de Chirico un quadro di Franco d'Ingeo del porto di Molfetta e al Presidente della Pro Loco di Terlizzi Franco dello Russo un'altra tela di d'Ingeo raffigurante barche alla fonda.





E' stato anche consegnato una richiesta di collaborazione da parte del Centro Azzarita al Comune e richiesta l'intitolazione di una via cittadina alla memoria del giornalista scomparso 50 anni fa.





Al termine, a tutti i componenti del comitato organizzatore del Premio Azzarita sono state consegnate le ceramiche di Terlizzi.