Tommaso Gioia: 'Grazie agli elettori, già al lavoro per portare le istanze del territorio in Regione'



Dal giorno successivo alle elezioni, pur in attesa della proclamazione ufficiale, il consigliere regionale Tommaso Gioia è tornato subito al lavoro. Come accade da oltre dieci anni, ha ripreso la sua attività nel settore sanitario, intensificando nelle ultime settimane il dialogo con cittadini, medici e operatori della salute per raccogliere le prime richieste da sottoporre al nuovo esecutivo regionale.





"Ho intensificato negli ultimi giorni gli incontri con medici e cittadini per fare sintesi delle prime istanze da portare all'attenzione del nuovo esecutivo regionale – ha affermato il consigliere Tommaso Gioia – vorrei ringraziare ancora una volta tutti gli elettori di tutti i comuni della provincia di Brindisi che grazie al loro consenso ci hanno consentito di approdare nella massima istituzione regionale. Sarò il portavoce attento delle istanze del territorio non solo nel settore sanitario".





Un ringraziamento speciale, quello di Gioia, rivolto anche alla squadra che lo ha accompagnato in questa campagna elettorale: "Desidero ringraziare tutti i collaboratori che hanno reso possibile la nostra elezione – ha proseguito – nelle prossime settimane ci incontreremo perché voglio ringraziarvi uno ad uno. Ringrazio il presidente Antonio Decaro per la fiducia, ringrazio il coordinatore regionale della lista Decaro Presidente Michele Abbaticchio e tutti i candidati della lista che si sono impegnati per raggiungere l’obiettivo, raggiungere il quorum e rappresentare ogni singolo territorio facendo sì che ‘Tutta la Puglia’ sia rappresentata".





Nelle prossime settimane il consigliere Gioia attiverà sul territorio una segreteria politica dedicata all’ascolto dei cittadini, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, esigenze e proposte da trasformare in iniziative concrete in Consiglio regionale.





Intanto, Gioia ha già preso parte a due importanti appuntamenti sanitari nel Brindisino: nelle scorse ore è intervenuto al convegno degli ortopedici ad Ostuni e, a Francavilla Fontana, al convegno sulla chirurgia nei centri spoke, evento giunto ormai alla quarta edizione. Una presenza costante, che conferma la volontà del consigliere di mantenere un dialogo diretto e operativo con il mondo della sanità e con i cittadini del territorio.