Conversano, al via domani la quindicesima edizione di “Novello sotto il Castello”

CONVERSANO - Da, il centro storico di Conversano si trasforma in un grande palcoscenico dedicato ai, grazie alla quindicesima edizione di, manifestazione organizzata da La Compagnia del Trullo.

L’evento, promosso dal Comune di Conversano in collaborazione con SDM Eventi, Confcommercio, Pro Loco e Fondazione di Comunità d’Arti, conferma anche quest’anno la partnership con Fruttattiva e RadioNorba, proponendo un programma che unisce tradizione e innovazione, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Venerdì 14 novembre: il grande debutto

Il festival prenderà il via con l’apertura dei mercatini di prodotti tipici e dell’artigianato locale lungo Corso Umberto I e Villa Garibaldi, tra profumo di caldarroste e vino novello.

Il programma musicale inizierà alle 18.00 in Piazza Castello con il dj set di Paolo_M, seguito alle 19.00 dal sound internazionale di Nesi (Spagna), alle 21.00 dal maltese Carl Bee e a chiudere la serata Mirracle (Austria) alle 22.00, per un inizio dal respiro europeo.

In contemporanea, l’Anfiteatro Belvedere ospiterà alle 18.30 Mr Fabris e alle 21.30 il live del gruppo Conjunto_Subsantianigra, mentre in Piazza XX Settembre si esibiranno Nicola Lovecchio DJ (18.30) e Antonio Bucci e l’Insolita Band (21.30).

Non mancheranno le mostre diffuse nel centro storico, tra cui “Novello sotto il Castello dal 2009 al 2025” di Mariateresa Fralonardo (Chiesa di Santa Chiara), “Vita Pugliese” di Nico Nardomarino (Villa Garibaldi) e “Dire senza volontà” di Salvatore Balice (Chiostro di San Benedetto).

Alle 19.00, nella Sala Convegni del Monastero di San Benedetto, spazio alla cultura con la presentazione del libro “Sempre caro” di Giulia Anna Ferretti, in dialogo con Tiziana Bonasia.

Tra arte, sapori e tradizione

Durante tutto il weekend, il pubblico potrà godere di un itinerario ricco di esperienze, dalle chiese aperte curate dalla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta ai laboratori artistici per bambini del polo museale MUSeCO, fino alle visite guidate del centro storico a cura della Pro Loco. Saranno presenti laboratori culinari dedicati alle cartellate, simbolo delle feste pugliesi, e l’apertura straordinaria della Cripta del Monastero di San Benedetto.

Conversano pronta a brindare al Novello

Tra vino, arte e musica, “Novello sotto il Castello” si conferma un evento capace di unire generazioni e culture diverse, celebrando l’accoglienza e la valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è da venerdì 14 novembre nel centro storico di Conversano, per tre giorni di festa, tradizione e scoperta.