Italia batte la Moldavia 2-0 e si giocherà i playoff
L’Italia di Gattuso prosegue la striscia positiva ma fatica a trovare spazi contro la Moldavia, riuscendo a sbloccare il risultato solo nel finale. Gli Azzurri ci provano con Raspadori, Zaccagni e Cristante, ma nella ripresa la squadra si scontra con un muro difensivo ben organizzato e con le parate di Cojuhar.
La svolta arriva all’88’, quando Mancini segna di testa, sbloccando il punteggio. Nel recupero, sempre di testa, Esposito firma il 2-0 definitivo.
Con questo risultato, l’Italia non riesce a qualificarsi direttamente e dovrà affrontare gli playoff per accedere al prossimo torneo.