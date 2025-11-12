Conversano, stagione teatrale 2025-2026: partenza da tutto esaurito con Malika Ayane

12 dicembre: “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli

16 gennaio 2026: “Morte accidentale di un anarchico” con Lodo Guenzi

4 febbraio 2026: “La guerra com’è” con Elio Germano e Teho Teardo

13 febbraio 2026: “A mirror” con Ninni Bruschetta, Fabrizio Colica, Claudio “Greg” Gregori e Paola Michelini

20 marzo 2026: “Ternitti” con Giusy Frallonardo, Magda Marrone e Miriam Lorusso

29 aprile 2026: “Buongiorno ministro” con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti

Martedì 11 novembre, al Teatro Norba, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione teatrale 2025-2026 promossa dal Comune di Conversano in collaborazione con Puglia Culture. Un’apertura memorabile con Malika Ayane protagonista di “Brokeback Mountain – A play with music”, spettacolo intenso e raffinato che ha emozionato il pubblico e registrato il tutto esaurito. Un dato che non sorprende: l’intera stagione è già sold-out, a conferma della straordinaria vitalità culturale della città di Conversano. Sette gli appuntamenti in cartellone, tutti esauriti in prevendita, con interpreti di primo piano del panorama teatrale italiano.«Conversano risponde con entusiasmo e passione – dichiara il sindaco Giuseppe Lovascio –, il successo immediato di questa stagione teatrale è il segno tangibile di una comunità viva, curiosa, partecipe. La cultura non è un lusso, ma un diritto e un motore di coesione sociale. Vedere il nostro Teatro Norba gremito, sentire l’emozione condivisa del pubblico, ci ricorda quanto sia importante continuare a investire in bellezza, talento e partecipazione». «Ringrazio Puglia Culture per la qualità della proposta artistica e l’assessore a Cultura e Turismo Katia Sportelli– prosegue il sindaco –, questa stagione è il frutto di una visione condivisa: fare di Conversano un punto di riferimento culturale, aperto, inclusivo, capace di attrarre e valorizzare».Il cartellone prosegue con: