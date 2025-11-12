Natale da film a New York: Careri Entertainment porta la magia delle feste nelle strade della Grande Mela
NEW YORK – La città che non dorme mai si prepara a vivere un altro Natale da film. Le luci scintillanti della Fifth Avenue, il maestoso albero del Rockefeller Center e le vetrine di Midtown attirano ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Ma il modo più autentico per respirare la magia delle feste non è solo ammirarla — è viverla.
Tra le esperienze più apprezzate di quest’anno spiccano i walking tour firmati Careri Entertainment, giovane realtà newyorkese che in appena dodici mesi ha conquistato oltre 10.000 visitatori. I tour combinano musica, cinema, storia americana e cultura pop, trasformando la visita in un racconto immersivo, come se ogni partecipante fosse dentro un film ambientato tra le strade di Manhattan.
Per celebrare le feste, Careri Entertainment lancia una promozione speciale:
- 25% di sconto su tutti i tour a New York
- 10% di sconto in un ristorante italiano vicino alla Fifth Avenue
Per usufruire dell’offerta basta visitare www.carerientertainment.com/it e inserire il codice sconto NATALE2025 al momento della prenotazione.
Con il suo approccio giovane e innovativo, Careri Entertainment si conferma tra le nuove protagoniste del turismo culturale newyorkese, portando un tocco cinematografico — e tutto italiano — nel cuore della Grande Mela.
