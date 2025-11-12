Natale da film a New York: Careri Entertainment porta la magia delle feste nelle strade della Grande Mela

La città che non dorme mai si prepara a vivere un altro Natale da film. Le luci scintillanti della, il maestosoe le vetrine diattirano ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Ma il modo più autentico per respirare la magia delle feste non è solo ammirarla — è viverla.

Tra le esperienze più apprezzate di quest’anno spiccano i walking tour firmati Careri Entertainment, giovane realtà newyorkese che in appena dodici mesi ha conquistato oltre 10.000 visitatori. I tour combinano musica, cinema, storia americana e cultura pop, trasformando la visita in un racconto immersivo, come se ogni partecipante fosse dentro un film ambientato tra le strade di Manhattan.

Per celebrare le feste, Careri Entertainment lancia una promozione speciale:

25% di sconto su tutti i tour a New York

10% di sconto in un ristorante italiano vicino alla Fifth Avenue



