Da oikos logos all’ecologia: il Festival della Filosofia di Taranto riflette sulla cura della casa comune

Tra gli ospiti Angelo Mellone e Gennaro Giudetti. Una mostra d’arte raccoglierà fondi per Gaza

Taranto, 5 novembre 2025 – Nel decennale dell’enciclica “Laudato Si’”, Taranto si prepara ad accogliere la seconda edizione del Festival della Filosofia, in programma dall’11 al 14 novembre, con un’appendice speciale il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia. Tema centrale di quest’anno sarà “Da oikos logos all’ecologia – La cura della casa comune”, un invito a riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e responsabilità condivisa verso il pianeta.

L’iniziativa, promossa dalla Società Filosofica Italiana (sezioni di Taranto e Salentina), dalla Rete dei Licei Koinonia e dalla Cooperativa Museion, gode del sostegno di Regione Puglia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, e del patrocinio di Comune e Provincia di Taranto, UniBa, UniSalento, Lumsa, Museo Mudi, e altri enti culturali e accademici.

Filosofia, cittadinanza e impegno civile

“La nostra riflessione parte da oikos e logos – ha spiegato Ida Russo, ideatrice e organizzatrice del Festival – parole greche che sono alla radice del termine ecologia, ma anche di una visione antica e attualissima della cura della casa comune”.

Aldo Siciliano, presidente dell’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia e da poco cittadino onorario di Taranto, ha sottolineato “la necessità che i cittadini siano parte attiva nella tutela del bene comune”.

Anna Sturino, dirigente del Liceo Moscati e coordinatrice della Rete dei Licei, ha ricordato come il Festival rappresenti “un’occasione per valorizzare la ricerca e il pensiero critico che nascono nelle scuole”.

Ospiti e programma

L’apertura dei lavori è prevista per martedì 11 novembre alle 9, nel Salone di Rappresentanza della Provincia, con i saluti istituzionali e l’intervento del giornalista e scrittore Angelo Mellone, direttore del Day Time di Rai Uno, che terrà una lectio su “Oikos-logos: comunicare la casa comune”.

Nel pomeriggio si terrà la tavola rotonda “Benessere, cura del mondo e cura di sé”.

Le giornate successive saranno dedicate a incontri, conferenze e laboratori con la partecipazione dei licei aderenti alla rete Koinonia, fino alle relazioni accademiche su “Oikos Logos, dal pensiero antico a quello contemporaneo”.

Il 13 novembre, alle 15, nella Biblioteca Acclavio, lo scrittore e divulgatore Matteo Saudino (Barbasophia) dialogherà con gli studenti del Liceo Vittorino da Feltre.

Arte e solidarietà: “Artisti per Gaza”

Venerdì 14 novembre alle 18, nel Museo Diocesano (Mudi), sarà inaugurata la mostra itinerante “Artisti per Gaza”, curata da Enzo Longo. L’esposizione, che ha già toccato Brindisi e Taranto e proseguirà verso Firenze, Torino e Milano, raccoglie opere – tra cui disegni del vignettista Vauro – destinate alla vendita per sostenere la ONG Vento di Terra, attiva in aiuto della popolazione palestinese.

All’inaugurazione parteciperanno la poetessa palestinese Jehad Jarbou e l’attore tarantino Massimo Cimaglia.

Il gran finale

Il 20 novembre, per la Giornata Mondiale della Filosofia, il Mudi ospiterà un incontro dedicato alla Palestina, con la testimonianza dell’operatore umanitario Gennaro Giudetti, da poco rientrato da Gaza. La serata sarà accompagnata dalle musiche di Francesco Greco (violino) e Fabio Peruzzi (chitarra) e si concluderà con il “Banchetto di Archita”, un momento conviviale ispirato all’antica tradizione della Magna Grecia.

La rete dei licei Koinonia

Anche quest’anno, un ruolo centrale sarà affidato ai giovani della Rete dei Licei Koinonia, che riunisce gli istituti di Taranto e provincia (tra cui Aristosseno, Archita, Vittorino da Feltre, Moscati, Battaglini, Maria Pia, Del Prete Falcone, Tito Livio, De Sanctis Galilei, Vico, De Ruggieri e Bernalda-Ferrandina).

Con “Da oikos logos all’ecologia”, Taranto si conferma laboratorio di pensiero e dialogo, capace di unire filosofia, arte e impegno civile nella prospettiva di una nuova cultura della cura e della responsabilità collettiva.



