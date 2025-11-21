Danza, musica e nuove visioni: al Teatro Luciani di Acquaviva arrivano “Bellavia” e “Jeanne”

Il Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa – Porta d’Oriente presenta una serata all’insegna dell’incontro tra linguaggi, ritmi e poetiche diverse. Domenica 23 novembre 2025, alle 19:30, il Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti ospiterà una doppia proposta che unisce la potenza della musica dal vivo alla profondità del gesto contemporaneo: “Bellavia”, frutto del dialogo artistico tra ResExtensa | Porta d’Oriente e Radicanto, e “Jeanne”, nuova creazione della Compagnia degli Istanti.

L’evento – promosso dal Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa, riconosciuto dal MiC e diretto da Elisa Barucchieri – offre un viaggio tra tradizione mediterranea, sperimentazione scenica e narrazioni corporee che attraversano tempi e simboli.

Bellavia – ResExtensa & Radicanto

Sul palco, la collaborazione tra ResExtensa e Radicanto si rinnova attraverso una formula che intreccia danza contemporanea e musica dal vivo.

La creazione e regia di Elisa Barucchieri affida ai danzatori della compagnia un linguaggio fisico intenso e materico, che dialoga con le sonorità di Maria Giaquinto, Giuseppe De Trizio e Francesco De Palma.

“Bellavia” è un racconto fatto di terre e onde, evocazioni e corpi in movimento, un luogo dove tradizione e sperimentazione si incontrano con naturalezza.

Jeanne – Compagnia degli Istanti

A seguire, andrà in scena Jeanne, ispirata alla figura di Giovanna d’Arco e reinterpretata attraverso una corporeità contemporanea.

L’interprete e coreografa Michela Paoloni, sotto la regia di Fabio Bacaloni, costruisce un percorso intimo e visionario, attraversato da sogno, memoria e presente.

La scena diventa così un territorio di due tempi: quello evocato, immerso nei chiaroscuri di un’alba umida, e quello attuale, diretto e pulsante.

Prodotta dalla Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci, l’opera è sostenuta dal MiC, dalla Regione Toscana e da AMAT attraverso il progetto “AbitiAMO le Marche – Marche inVita”.

CREDITI

ResExtensa / Radicanto – Bellavia

Creazione e regia: Elisa Barucchieri

Interpreti: danzatori ResExtensa

Musiche dal vivo: Maria Giaquinto, Giuseppe De Trizio, Francesco De Palma

Produzione: ResExtensa – Porta d’Oriente

Sponsor e sostenitori: Logica GRP, Alpha Pharma



