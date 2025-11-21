Danza, musica e nuove visioni: al Teatro Luciani di Acquaviva arrivano “Bellavia” e “Jeanne”
Domenica 23 novembre – ore 19:30
Il Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa – Porta d’Oriente presenta una serata all’insegna dell’incontro tra linguaggi, ritmi e poetiche diverse. Domenica 23 novembre 2025, alle 19:30, il Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti ospiterà una doppia proposta che unisce la potenza della musica dal vivo alla profondità del gesto contemporaneo: “Bellavia”, frutto del dialogo artistico tra ResExtensa | Porta d’Oriente e Radicanto, e “Jeanne”, nuova creazione della Compagnia degli Istanti.
L’evento – promosso dal Centro Nazionale di Produzione della Danza ResExtensa, riconosciuto dal MiC e diretto da Elisa Barucchieri – offre un viaggio tra tradizione mediterranea, sperimentazione scenica e narrazioni corporee che attraversano tempi e simboli.
Bellavia – ResExtensa & Radicanto
Sul palco, la collaborazione tra ResExtensa e Radicanto si rinnova attraverso una formula che intreccia danza contemporanea e musica dal vivo.
La creazione e regia di Elisa Barucchieri affida ai danzatori della compagnia un linguaggio fisico intenso e materico, che dialoga con le sonorità di Maria Giaquinto, Giuseppe De Trizio e Francesco De Palma.
“Bellavia” è un racconto fatto di terre e onde, evocazioni e corpi in movimento, un luogo dove tradizione e sperimentazione si incontrano con naturalezza.
Jeanne – Compagnia degli Istanti
A seguire, andrà in scena Jeanne, ispirata alla figura di Giovanna d’Arco e reinterpretata attraverso una corporeità contemporanea.
L’interprete e coreografa Michela Paoloni, sotto la regia di Fabio Bacaloni, costruisce un percorso intimo e visionario, attraversato da sogno, memoria e presente.
La scena diventa così un territorio di due tempi: quello evocato, immerso nei chiaroscuri di un’alba umida, e quello attuale, diretto e pulsante.
Prodotta dalla Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci, l’opera è sostenuta dal MiC, dalla Regione Toscana e da AMAT attraverso il progetto “AbitiAMO le Marche – Marche inVita”.
CREDITI
ResExtensa / Radicanto – Bellavia
- Creazione e regia: Elisa Barucchieri
- Interpreti: danzatori ResExtensa
- Musiche dal vivo: Maria Giaquinto, Giuseppe De Trizio, Francesco De Palma
- Produzione: ResExtensa – Porta d’Oriente
- Sponsor e sostenitori: Logica GRP, Alpha Pharma
- Regia: Fabio Bacaloni
- Coreografia e interprete: Michela Paoloni
- Disegno luci: Gabriele Termine
- Produzione: Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci
- Foto: Stefano Baioni
- Con il sostegno di: AMAT – progetto “AbitiAMO le Marche”, Marche inVita