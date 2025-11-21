Ostuni, giornata storica per Villanova: iniziata la demolizione dell’ex ristorante La Vela



OSTUNI (BR) - Giornata storica per Villanova. Nella giornata di ieri sono ufficialmente iniziate le opere di demolizione dell'immobile abusivo conosciuto come ex ristorante La Vela, situato a Villanova marina di Ostuni. La struttura, realizzata su area demaniale marittima e da anni in condizioni di grave precarietà strutturale, rappresentava uno dei casi più complessi del territorio. Con l'avvio delle demolizioni, si chiude una vicenda lunga decenni e si restituisce finalmente alla comunità uno spazio pubblico fondamentale.





"È un passo decisivo per riportare legalità e sicurezza nel cuore del porto di Villanova e per avviare un nuovo capitolo nella tutela e nella valorizzazione del nostro litorale – ha affermato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes –. Su questo fronte abbiamo approvato in Giunta il progetto di riqualificazione complessiva di Diana Marina e Villanova, con un investimento di circa 5 milioni di euro. Un progetto già completo di tutte le autorizzazioni e dei relativi nullaosta, pronto per essere messo a gara".





In questa stessa direzione si colloca anche il recente finanziamento regionale da 1,1 milioni di euro per il potenziamento della rete ecologica di Fiume Incalzi e della fascia costiera di Gorgognolo. Un intervento che permetterà di riqualificare aree degradate, restituendo valore a un paesaggio di grande pregio ambientale.





"Insieme ad altri due finanziamenti di cui siamo in attesa per il progetto di Villanova – ha concluso Pomes –, questi sono tasselli di un percorso che punta a valorizzare la nostra costa, sostenere l’economia locale e migliorare concretamente la qualità della vita di residenti, operatori e visitatori".





Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ostuni, Angelo Brescia, che ha evidenziato l’importanza simbolica e pratica dell’intervento: "Restituire questo spazio al suo uso pubblico significa aprire la strada a un nuovo modo di vivere Villanova: più sicuro, più ordinato, più coerente con la storia e l’identità del nostro borgo marinaro. Nelle prossime ore presenteremo in Giunta il progetto di riqualificazione di Diana Marina e Villanova, un percorso che punta a valorizzare la nostra costa, sostenere l’economia locale e migliorare concretamente la qualità della vita".





Con l’avvio delle demolizioni e l’arrivo dei primi finanziamenti, per Villanova si apre dunque una nuova fase di sviluppo, legalità e rilancio turistico.