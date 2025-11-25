Diana Del Bufalo torna con “Tra sogni e desideri”: le più belle colonne sonore Disney dal vivo a Bari
BARI – Dopo il grande successo delle date sold out a Milano, Napoli, Roma e Padova, lo spettacolo musicale “Tra sogni e desideri” torna in tour con nuovi appuntamenti, tra cui il 10 gennaio 2026 al Teatro Team di Bari.
Protagonista sarà Diana Del Bufalo, che interpreterà le più celebri colonne sonore Disney, accompagnata dalla voce narrante di Francesco Pannofino e dall’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura. Sul palco anche il vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e una selezione di performer di grande talento.
Lo show propone un viaggio straordinario lungo oltre un secolo di musica e fiabe, adatto a tutta la famiglia. In due ore di spettacolo, il pubblico sarà immerso in melodie senza tempo, rivivendo le storie che hanno segnato l’immaginario di generazioni intere.
I biglietti per Bari sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per la Black Week, dal 25 novembre al 1 dicembre, è attiva una promozione con sconto del 25%.
“Tra sogni e desideri” è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione, con la direzione artistica e la regia di Antonio Frascadore. Lo spettacolo conferma l’eccellenza della musica dal vivo italiana e celebra la magia senza tempo delle fiabe Disney.