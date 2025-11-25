Diana Del Bufalo torna con “Tra sogni e desideri”: le più belle colonne sonore Disney dal vivo a Bari

BARI – Dopo il grande successo delle date sold out a Milano, Napoli, Roma e Padova, lo spettacolo musicaletorna in tour con nuovi appuntamenti, tra cui il

Protagonista sarà Diana Del Bufalo, che interpreterà le più celebri colonne sonore Disney, accompagnata dalla voce narrante di Francesco Pannofino e dall’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura. Sul palco anche il vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp e una selezione di performer di grande talento.

Lo show propone un viaggio straordinario lungo oltre un secolo di musica e fiabe, adatto a tutta la famiglia. In due ore di spettacolo, il pubblico sarà immerso in melodie senza tempo, rivivendo le storie che hanno segnato l’immaginario di generazioni intere.

I biglietti per Bari sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per la Black Week, dal 25 novembre al 1 dicembre, è attiva una promozione con sconto del 25%.

“Tra sogni e desideri” è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione, con la direzione artistica e la regia di Antonio Frascadore. Lo spettacolo conferma l’eccellenza della musica dal vivo italiana e celebra la magia senza tempo delle fiabe Disney.