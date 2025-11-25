Giovinazzo, colpi di pistola a salve in piazza Sant’Agostino: indagano i Carabinieri

GIOVINAZZO – Momenti di paura sabato sera a, in, dove alcuni colpi di pistola a salve sono stati esplosi davanti agli occhi di automobilisti e passanti. Tra questi anche, parroco della Chiesa Immacolata, che ha raccontato l’episodio durante l’omelia della domenica.

Secondo le prime ricostruzioni, gli autori sarebbero stati tre giovani a volto coperto, a bordo di una Fiat Punto bianca. Uno di loro avrebbe puntato l’arma verso l’alto esplodendo almeno un colpo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I Carabinieri della locale stazione stanno conducendo le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Sul posto è stato recuperato un bossolo, sequestrato per ulteriori accertamenti. Al momento il movente del gesto resta sconosciuto.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini, richiamando l’attenzione sulle norme di sicurezza nelle aree pubbliche e sulla necessità di una pronta risposta delle autorità.