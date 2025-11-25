Emiliano rinnova il giuramento davanti al Presidente Mattarella: “I bambini delle scuole di Lecce sono l’immagine dell’Italia di oggi”

LECCE – «Concludere il mio mandato rinnovando il giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti al Presidente della Repubblica è stato un momento di grande emozione». Con queste parole, presidente della Regione Puglia, ha commentato la giornata vissuta alla, in corso a Lecce alla presenza del Capo dello Stato

Per Emiliano l’emozione è stata ancora più intensa dopo l’incontro con gli alunni delle scuole leccesi che hanno accolto il Presidente. «Oggi c’erano bambini provenienti da ogni parte del mondo – ha raccontato – dall’Asia, dall’Africa, dal Sud America. Cantavano l’inno nazionale e sventolavano il tricolore con lo stesso entusiasmo dei loro coetanei accompagnati dai nonni. Questa è la rappresentazione più autentica dei nuovi italiani, diversi per origine ma uniti nei valori della nostra comunità e nella scelta di appartenere al nostro Paese».

Il Capo dello Stato è stato ricevuto all’ingresso del Teatro Apollo da Emiliano, dalla sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e dalle scolaresche che hanno animato il momento istituzionale con canti e bandiere.

Un incontro che, nelle parole del governatore, ha messo in luce un’Italia plurale, giovane e inclusiva: un messaggio che ha accompagnato l’intera giornata istituzionale nel capoluogo salentino.