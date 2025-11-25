Lecce, concerto 'L'affare Vivaldi' con Federico Maria Sardelli e Ensemble Modo Antiquo al Teatro Apollo



LECCE - La 56esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina prosegue domenica 30 novembre, alle ore 18, al Teatro Apollo di Lecce con un evento di grande prestigio. - La 56esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina prosegue domenica 30 novembre, alle ore 18, al Teatro Apollo di Lecce con un evento di grande prestigio.





Protagonisti della serata saranno il direttore e narratore Federico Maria Sardelli e l’Ensemble Modo Antiquo, impegnati in un originale concerto-reading interamente dedicato all’opera di Antonio Vivaldi. I musicisti dell'Ensemble, che suonano su strumenti d'epoca, sono: Federico Guglielmo al violino principale, Raffaele Tiseo e Paolo Cantamessa, violini, Pasquale Lepore alla viola, Bettina Hoffmann al violoncello, Nicola Domeniconi al contrabbasso e Gianluca Geremia alla tiorba.





Lo spettacolo prende ispirazione dal libro L’Affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, edito da Sellerio e vincitore del Premio Comisso 2015 per la narrativa. La voce narrante dello stesso Sardelli guiderà il pubblico attraverso un racconto che intreccia musica e parola, alternando l’esecuzione di brani vivaldiani all’approfondimento storico e musicologico.





Federico Maria Sardelli è direttore d’orchestra, compositore, flautista, musicologo, pittore, incisore e scrittore. Direttore principale dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia, è ospite regolare di importanti istituzioni come il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro La Fenice e la Moscow State Chamber Orchestra. Nel 1984 ha fondato l’orchestra barocca Modo Antiquo – ensemble che unisce musicisti dotati di grandi capacità, gusto per il virtuosismo strumentale e profonda conoscenza dei linguaggi e delle prassi esecutive storiche - con cui si è esibito in tutto il mondo e inciso oltre quaranta CD per etichette prestigiose come Naïve, Deutsche Grammophon, Sony e Glossa, ottenendo anche due nomination ai Grammy Awards. Specialista di Vivaldi, ha registrato numerose prime assolute di opere inedite del compositore ed è membro dell’Istituto Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia, nonché responsabile del catalogo vivaldiano (RV).





La narrazione si sviluppa lungo diversi itinerari, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire da vicino le vicende di un patrimonio musicale sterminato, che per secoli è rimasto nascosto negli archivi di famiglie aristocratiche e che ha rischiato di andare irrimediabilmente perduto. Se da un lato la straordinaria fortuna delle celebri Quattro Stagioni ha reso Vivaldi noto in tutto il mondo, dall’altro ha forse limitato la conoscenza più ampia di una produzione immensa e complessa, che comprende pagine orchestrali, musica vocale sacra e profana, opere di sorprendente bellezza ancora oggi in parte da riscoprire.





Grazie alla verve divulgativa di Federico Maria Sardelli e alla rigorosa interpretazione dell’Ensemble Modo Antiquo, il pubblico potrà vivere un’esperienza che unisce rigore filologico e passione artistica, in un racconto capace di rendere attuale e coinvolgente l’universo vivaldiano.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





