Matino, 48enne arrestato per maltrattamenti: vittima una donna con gravi disabilità
MATINO - Un uomo di 48 anni, agricoltore di Matino (Lecce), è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe più volte aggredito la compagna, anch’ella 40enne, affetta da gravi disabilità in seguito a un incidente stradale.
A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata proprio la vittima, che ha trovato la forza di telefonare ai carabinieri durante l’ennesimo episodio di violenza, scoppiato al culmine di una lite per futili motivi. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato la donna in forte stato di agitazione: ha raccontato di essere da tempo vittima di minacce, insulti e aggressioni fisiche, spesso rese più gravi dall’abuso di alcol da parte del compagno.
Durante l’intervento, i carabinieri hanno potuto constatare di persona l’atteggiamento violento dell’uomo, tanto da dover mettere immediatamente in sicurezza la donna prima di procedere all’arresto.
Il 48enne è stato trasferito nel carcere di Lecce, a disposizione della procura che ora segue il caso.