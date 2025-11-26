Matino, 48enne arrestato per maltrattamenti: vittima una donna con gravi disabilità

MATINO - Un uomo di 48 anni, agricoltore di Matino (Lecce), è stato arrestato la scorsa notte dai carabiniericon l’accusa di

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe più volte aggredito la compagna, anch’ella 40enne, affetta da gravi disabilità in seguito a un incidente stradale.

A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata proprio la vittima, che ha trovato la forza di telefonare ai carabinieri durante l’ennesimo episodio di violenza, scoppiato al culmine di una lite per futili motivi. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato la donna in forte stato di agitazione: ha raccontato di essere da tempo vittima di minacce, insulti e aggressioni fisiche, spesso rese più gravi dall’abuso di alcol da parte del compagno.

Durante l’intervento, i carabinieri hanno potuto constatare di persona l’atteggiamento violento dell’uomo, tanto da dover mettere immediatamente in sicurezza la donna prima di procedere all’arresto.

Il 48enne è stato trasferito nel carcere di Lecce, a disposizione della procura che ora segue il caso.