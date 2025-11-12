Furto di olive a Cassano delle Murge: 7 denunciati dai Carabinieri

– Ihanno denunciatoperin un terreno privato a

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di recuperare 25 quintali di olive già raccolte e pronte per il trasporto. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi mezzi agricoli e attrezzature utilizzate per la raccolta e il trasporto del raccolto.

Le olive sono state restituite al legittimo proprietario, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità aggiuntive.