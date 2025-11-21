Sparatoria a Torre a Mare: colpi di pistola contro un’auto, indagini in corso
BARI - Indagini in corso a Torre a Mare dopo una sparatoria avvenuta nella serata del 19 novembre, intorno alle 23:00. Secondo quanto ricostruito, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi all’esterno di un bed & breakfast, prendendo di mira un’automobile, con probabile intento intimidatorio.
Sul luogo dell’episodio sono intervenuti la Polizia e la Scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire dinamica e responsabilità. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali feriti o identificazioni dei responsabili.
Le autorità continuano a lavorare per raccogliere testimonianze e immagini utili a ricostruire l’accaduto e fare piena luce sull’episodio.
