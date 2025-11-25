Torna a Taranto il convegno di 'Sopravvivenza e vita eterna'

Daniel Lumera (Foto Sopravvivenze e Vita Eterna)

TARANTO - È ormai tutto pronto per l’inaugurazione della XXVII edizione del convegno nazionale di studi organizzato dall'associazione onlus "Sopravvivenza e vita eterna", presieduta dalla signora Gemma Candida de Matteo Cometti. - È ormai tutto pronto per l’inaugurazione della XXVII edizione del convegno nazionale di studi organizzato dall'associazione onlus "Sopravvivenza e vita eterna", presieduta dalla signora Gemma Candida de Matteo Cometti.





L’appuntamento sul tema "Cultura, scienza e spiritualità" si rinnova anno dopo anno e ha raggiunto una longevità superata solo dal Convegno nazionale di studi sulla Magna Grecia. La sessione di quest’anno si svolgerà a partire da venerdì 28 novembre nelle sale dell'hotel "Mercure Delfino", con il patrocinio del Comune di Taranto, della banca BCC di San Marzano e del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets.





Lo scopo delle giornate di studio è, secondo gli intenti degli organizzatori, quello di approfondire il legame che intercorre tra la conoscenza e il mondo immateriale, identificato nell'unicità del corpo, della mente e dello spirito: per questo motivo, quindi, si considererà l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti, contrapponendo il visibile all'invisibile, la mente all'anima.





Il Convegno avrà inizio alle 15.30 di venerdì 28 con i saluti della prof. Barbara Cometti; successivamente, il neurologo e neurochirurgo prof. Enrico Pierangeli affronterà il tema "Il tempo, opportunità di crescere". Seguiranno le relazioni della psicologa Vilma Claudio, della giornalista televisiva Giulietta Bandiera, dello psicologo Natale Petti. In serata è previsto un incontro con il ricercatore Max Giunta. Sabato 29 si parte in mattinata con il formatore Lorenzo Campese, per proseguire con la giornalista Manuela Pompas e, alle 11.30, col ricercatore e scrittore Daniel Lumera, autore di numerosi bestseller diffusi a livello internazionale. La sessione pomeridiana si aprirà con l’intervento del giornalista Alberto Lori. A seguire il ricercatore Piero Calvi Parisetti, il medico oncologo Paolo Lissoni, il dott. Rocco Berloco e in serata nuovo incontro con Max Giunta. Domenica mattina la conclusione del Convegno: dopo la Santa Messa nella Parrocchia di Sant’Antonio, relazioneranno gli operatori olistici Carla Di Gregorio e Nicolas Anifantis, a seguire la dott.ssa Marinella Di Stani (tarantina, psichiatra, un’autorità in materia di disturbi del comportamento alimentare) che parlerà su "La generosità di accettarsi", e lo scrittore Marco Cesati Cassin.





De segnalare che quest’anno il tradizionale appuntamento dedicato alla "Finestra sulla solidarietà" si sdoppierà. Una prima parte in apertura di lavori, venerdì, dedicata al ricordo di una figura che ha lasciato un ricordo indelebile nelle menti e nei cuori di chiunque abbia partecipato ai convegni precedenti: il medico angiologo milanese Cesare Santi, scomparso nel 2017, pioniere della microimmunologia in Italia e allievo del prof. Speciani. In chiusura del Convegno, invece, la classica “Finestra” sarà dedicata alla solidarietà a favore di altre associazioni.



