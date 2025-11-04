Grave incidente in via Prospero Petroni: ciclista contromano si scontra con un bus Amtab

BARI – Grave incidente questa mattina in via, nel centro di Bari. Un giovane di origine straniera, alla guida di una, ha imboccato la stradae si è violentemente scontrato con unin servizio sulla linea da Ceglie a Bari.

L’impatto è stato molto forte: il parabrezza del mezzo pubblico è andato completamente distrutto e il ciclista è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravi. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Sotto choc l’autista del bus, che è stato assistito dal personale sanitario. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.