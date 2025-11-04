Grave incidente in via Prospero Petroni: ciclista contromano si scontra con un bus Amtab
BARI – Grave incidente questa mattina in via Prospero Petroni, nel centro di Bari. Un giovane di origine straniera, alla guida di una bicicletta elettrica, ha imboccato la strada contromano e si è violentemente scontrato con un bus Amtab in servizio sulla linea da Ceglie a Bari.
L’impatto è stato molto forte: il parabrezza del mezzo pubblico è andato completamente distrutto e il ciclista è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravi. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.
Sotto choc l’autista del bus, che è stato assistito dal personale sanitario. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e la messa in sicurezza dell’area.
Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.
