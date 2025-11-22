Grottaglie 21 novembre 2025: Presentazione sportello ascolto mamme progetto 'E ora che faccio?' - Il video e le interviste

GROTTAGLIE (TA) - Nella serata di venerdì 21 novembre 2025, presso la Biblioteca Comunale "G. Pignatelli", è stato presentato lo sportello di ascolto mamme progetto "E ora che faccio?".

Si tratta di un percorso dedicato alle donne che vivono la maternità nelle sue molteplici dimensioni: emotive, fisiche, relazionali, organizzative. Saranno effettuati un ciclo di incontri mensili, per un anno, con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, confronto e sostegno per madri, future madri e per tutte le donne che desiderano condividere la propria esperienza.





Interviste a: DOTT.SSA MARY LENTI (pedagogista, formatrice, docente, istruttrice di Mindfulness, ideatrice del progetto); IDA DE CAROLIS (Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona, Pari Opportunità, Ambito sociale e Ufficio di piano del Comune di Grottaglie); DOTT.SSA FEDERICA CIPRIANO (educatrice e pedagogista); DOTT.SSA ENZA SCATIGNA (pedagogista e arteterapeuta); DOTT.SSA DANILA TESTA (nutrizionista); MAESTRA MADDALENA BLASI (insegnante di scuola dell’infanzia).



