Grottaglie celebra il Natale con la 46esima Mostra del Presepe e la nuova collezione museale nazionale

GROTTAGLIE -Grottaglie (TA), Città della Ceramiche, torna a celebrare la tradizione del presepe con due iniziative di rilievo nazionale: laale l’inaugurazione de, la collezione museale civica nazionale dei presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi, che troverà spazio a

Mostra del Presepe

La rassegna, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio, sarà inaugurata il 6 dicembre alle ore 19 al Castello Episcopio (Largo Immacolata).

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Ciro D’Alò, l’assessore alla Cultura Raffaella Capriglia e la responsabile del settore Daniela De Vincentis, seguiti da Elena Agosti, curatrice della mostra, e altri membri della giuria, tra cui Pino Codispoti e rappresentanti di associazioni culturali e artistiche.

Durante l’inaugurazione si terrà la premiazione delle opere vincitrici del concorso nazionale collegato alla mostra, con due riconoscimenti:

Il presepe nella tradizione (3.500 euro) per artisti;

Borsa di Studio 2025 (1.000 euro) per i Licei Artistici con indirizzo ceramico.

Quest’anno le opere candidate sono oltre il doppio rispetto alla scorsa edizione, realizzate da artisti provenienti da diverse città italiane a vocazione ceramica. Le esposizioni saranno visitabili per tutto il periodo delle festività nei saloni del Castello Episcopio. La segreteria organizzativa e l’allestimento sono curati in collaborazione con CoopCulture, con il patrocinio di Comune di Grottaglie, Regione Puglia, POP – Pottery of Puglia e AiCC. La serata sarà allietata dai canti gospel del Falànto Chorus, che si esibirà anche nella Chiesa Madre Parrocchia Collegiata Maria SS. Annunziata, e si concluderà con un momento conviviale.

Collezione museale nazionale “I Presepi”

Il percorso prosegue il 12 dicembre alle ore 19 con l’inaugurazione della collezione museale civica nazionale a Palazzo De Felice (Piazza Santa Lucia). La raccolta permanente comprende oltre 200 presepi in ceramica italiana, datati dal 1980 a oggi, tra cui pezzi premiati nelle passate edizioni della Mostra del Presepe e opere acquisite tramite donazioni.

La collezione racconta mezzo secolo di tradizione e sperimentazione artistica sul tema della Natività, attraverso stili diversi provenienti dalle principali Città della Ceramica italiane: Napoli, Faenza, Caltagirone, Ragusa, Veneto e Grottaglie. Le opere spaziano da presepi semplici a complessi, monoblocco o a figure mobili, decorati su piatti o modellati su pannelli, unendo tradizione iconografica e valori contemporanei come dialogo, solidarietà, comunità e pace.

Queste iniziative confermano Grottaglie come polo nazionale dell’arte presepiale, valorizzando la tradizione ceramica e aprendo al pubblico un percorso unico tra storia, creatività e spiritualità.