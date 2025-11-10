Il Magnificat di monsignor Marco Frisina incanta Molfetta

Molfetta, 10 novembre 2025 – Un appuntamento che unisce musica e spiritualità, arte e contemplazione. Sabato 15 novembre, alle 20.30, la Cattedrale di Molfetta diventerà il palcoscenico di un evento straordinario: il “Magnificat” di monsignor Marco Frisina, compositore, direttore d’orchestra e tra i più importanti autori di musica sacra contemporanea.

L’iniziativa, parte della stagione “Waves 25” ideata da Pietro Laera per la Fondazione Musicale Valente presieduta da Marcello Carabellese, vedrà Frisina dirigere personalmente l’Orchestra Filarmonica Pugliese, con la partecipazione del Coro Diocesano preparato da Lucia De Bari, del maestro concertatore Fabio D’Amato e della voce solista Luciana Negroponte.

Un capolavoro di fede e bellezza

Il fulcro del concerto sarà il Magnificat, uno dei più alti canti di lode della tradizione cristiana. Tratto dal Vangelo di Luca, il testo riprende le parole della Vergine Maria nel momento in cui ringrazia Dio per aver scelto lei come strumento della salvezza. Frisina ne restituisce la potenza spirituale attraverso una musica luminosa e maestosa, in cui si intrecciano il linguaggio orchestrale moderno e la profondità della preghiera.

“Magnificat anima mea Dominum” – “L’anima mia magnifica il Signore” – è l’inizio di un canto che celebra l’amore misericordioso di Dio, la sua attenzione verso gli umili e la giustizia che rovescia i potenti dai troni per innalzare gli oppressi. In questa tensione tra cielo e terra, Frisina trova la sua cifra più autentica: una musica che emoziona e consola, che invita alla riflessione ma anche all’abbandono fiducioso nella fede.

Monsignor Frisina, un maestro tra fede e arte

Presbitero, biblista e fondatore del Coro della Diocesi di Roma, monsignor Marco Frisina è conosciuto in tutto il mondo per le sue composizioni che fondono la tradizione liturgica con un linguaggio musicale contemporaneo e accessibile. Ha scritto oltre trentacinque oratori, colonne sonore per film e opere teatrali, tra cui “La Divina Commedia”, prima trasposizione musicale mondiale del poema dantesco, rappresentata ininterrottamente dal 2007 nei teatri italiani, incluso il Petruzzelli di Bari.

La sua musica ha accompagnato momenti solenni della storia recente della Chiesa, come il Grande Giubileo del 2000 e, più di recente, la Messa per i 1700 anni della Basilica di San Giovanni in Laterano nel 2023.

Un programma di intensa ispirazione spirituale

Accanto al Magnificat, il concerto di Molfetta proporrà alcuni dei brani più amati del repertorio di Frisina, tra cui “Iubilate Deo”, “Preghiera semplice”, “Pacem in terris”, “Anima Christi”, “Chi ci separerà”, “Dio è amore” (dal film San Giovanni – Apocalisse), “Ave mundi spes”, “Salmo 150”, “In nomine Iesu”, “Regina Coeli” e “Preferisco il Paradiso”.

Un viaggio sonoro che attraversa la preghiera, la speranza e la gioia della fede, offrendo al pubblico un’occasione di incontro autentico con la bellezza e con lo spirito.

Un evento per tutta la comunità

Il concerto, realizzato con il sostegno della Fondazione Musicale Valente, si preannuncia come uno dei momenti più attesi della stagione musicale pugliese. Un evento che non è solo spettacolo, ma esperienza di condivisione e raccoglimento, in uno dei luoghi più suggestivi della città.

I biglietti sono disponibili su diyticket.it all’indirizzo

https://www.diyticket.it/events/Musica/27385/magnificat-orchestra-filarmonica-pugliese.

Per informazioni: 349.7873941.