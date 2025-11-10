Serie C, il Benevento travolge il Foggia: 3-0 allo Zaccheria

Foggia, 10 novembre 2025 – Serata amara per il Foggia, che incassa un pesante 0-3 casalingo contro il Benevento nella tredicesima giornata del girone C di Serie C. Allo “Zaccheria” i rossoneri resistono per oltre mezz’ora ma, complice l’espulsione di Rizzo al 32’, cedono nella ripresa alla superiorità tecnica e numerica dei giallorossi, che si confermano nelle zone alte della classifica.

Primo tempo: equilibrio e nervosismo

Avvio equilibrato con un Foggia determinato. Al 9’ Garofalo va vicino al gol con un tiro dal limite, mentre al 17’ Manconi risponde per il Benevento su punizione, senza però inquadrare la porta.

Il match cambia volto al 32’, quando Rizzo viene espulso per un intervento duro su Lamesta: Foggia in dieci e gara in salita. Gli ospiti aumentano la pressione e sfiorano il vantaggio prima con Borghini al 37’ e poi con lo stesso Lamesta un minuto dopo. Al 44’ Pierozzi di testa non trova la deviazione vincente da pochi passi.

Ripresa: Benevento spietato

Alla ripartenza il Benevento non perdona. Al 3’ del secondo tempo, Tumminello approfitta di una respinta corta e con un tocco di destro porta avanti i campani. L’inerzia è ormai dalla parte degli ospiti, che all’11’ trovano il raddoppio con Anglani, bravo a colpire di testa su cross di Lamesta.

Al 28’ anche il Benevento resta in dieci: Mehic viene espulso per doppia ammonizione. Ma la squadra di Andreoletti chiude comunque i conti al 42’, quando Talia firma il 3-0 con una splendida girata al volo di sinistro su assist di Maita.

Nel lungo recupero, al 98’, D’Amico ha l’occasione per il gol della bandiera, ma spreca da buona posizione.

Classifica e prossimo turno

Con questa sconfitta, il Foggia scivola al penultimo posto con 10 punti, in compagnia del Picerno, e dovrà reagire subito per evitare che la crisi diventi irreversibile.

Il Benevento, invece, vola al secondo posto con 26 punti, affiancando la Salernitana e confermandosi tra le candidate alla promozione.

Nel prossimo turno, i rossoneri torneranno in campo lunedì 17 novembre alle 20:30, ancora allo “Zaccheria”, per il match delicatissimo contro la Cavese.