Il Parma beffa il Milan: 2-2 al Tardini

PIERO CHIMENTI – Un altro passo falso per il Milan, che non va oltre il 2-2 al “Tardini” contro un Parma coraggioso e mai domo. I rossoneri partono forte e al 12’ sbloccano il match con Saelemaekers, autore di un preciso sinistro su assist di Nkunku.

Il belga è il protagonista del primo tempo e al 32’ si procura un rigore per un contatto in area con Ndoye: dal dischetto Leao non sbaglia e porta il Milan sul 2-0. Quando la gara sembra indirizzata, però, i ducali accorciano le distanze con Bernabè, che al 44’ firma il 2-1 con un mancino a giro che non lascia scampo a Maignan.

Nella ripresa il Parma cresce e trova il pareggio al 62’ con Deprato, bravo di testa a sfruttare un cross perfetto di Britshgi. Il Milan prova a reagire nel finale, ma spreca due grandi occasioni con Saelemaekers e Pulisic.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Allegri, incapaci di gestire il doppio vantaggio e costretti a dividere la posta con una squadra emiliana generosa e combattiva.