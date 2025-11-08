Roma: Aido Lazio, esperienze e valori nel segno della vita



Il vicepresidente AIDO, Comm. Scarola, ha evidenziato il valore insostituibile delle associazioni nel promuovere la cultura del dono. La presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, Santa Fizzarotti Selvaggi, ha sottolineato come la donazione rappresenti una vera forma di solidarietà tra estranei, capace di generare nuovi orizzonti di senso e umanità.



Emozionante il momento a cura della presidente AIDO Lazio, Agnese Casillo, che ha introdotto i testimoni di trapianto, portando testimonianze toccanti e cariche di significato.



Tra i contributi più apprezzati anche quello di Antonella Appetecchi, responsabile della sezione Civitavecchia dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, che ha arricchito il confronto con riflessioni di grande valore.



Un evento che ha unito voci, esperienze e valori nel segno del dono e della vita. Il vicepresidente AIDO, Comm. Scarola, ha evidenziato il valore insostituibile delle associazioni nel promuovere la cultura del dono. La presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, Santa Fizzarotti Selvaggi, ha sottolineato come la donazione rappresenti una vera forma di solidarietà tra estranei, capace di generare nuovi orizzonti di senso e umanità.Emozionante il momento a cura della presidente AIDO Lazio, Agnese Casillo, che ha introdotto i testimoni di trapianto, portando testimonianze toccanti e cariche di significato.Tra i contributi più apprezzati anche quello di Antonella Appetecchi, responsabile della sezione Civitavecchia dell’Associazione Crocerossine d’Italia ETS, che ha arricchito il confronto con riflessioni di grande valore.Un evento che ha unito voci, esperienze e valori nel segno del dono e della vita.

ROMA - Un grande incontro di solidarietà e speranza a Roma, promosso da AIDO Lazio e Associazione Crocerossine d’Italia ETS. L’evento ha visto la partecipazione delle più alte autorità regionali e si è trasformato in un momento di dialogo autentico tra relatori e pubblico.