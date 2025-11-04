Intimidazione a gip Lecce, Palmisano (M5S): 'Inaudita gravità dell’accaduto. Vicinanza alla giudice Mariano ed alla sua famiglia'



"La violenta intimidazione, non la prima, subita dalla gip Francesca Mariano rappresenta una ferita che colpisce le Istituzioni in ogni sua forma. Esprimo la massima solidarietà alla giudice ed ai suoi familiari vittime di un gesto oltraggioso e che ha colpito in modo vigliacco il ricordo del loro congiunto. Si tratta di un'azione di inaudita gravità da condannare in maniera assoluta". Lo dichiara l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, in riferimento alla nuova intimidazione subita dalla gip del tribunale di Lecce Francesca Mariano.





"Sono certa che il suo impegno continuerà con la stessa energia e con ancora maggior determinazione. La Puglia ed il Salento hanno bisogno del suo coraggio per continuare senza sosta la lotta alla criminalità. Occorre che le istituzioni ad ogni livello possano ben comprendere la gravità dei fatti accadutati e lavorare all’unisono – conclude Valentina Palmisano – per respingere con fermezza ogni tentativo di violenza e prevaricazione".