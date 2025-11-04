Ostuni 4 novembre 2025, Festa delle Forze Armate: il video





OSTUNI (BR) - Martedì 4 novembre 2025 si é svolta in Ostuni la Festa delle Forze Armate e questo é stato il programma: ore 10:00 Santa Messa presso la Chiesa delle Grazie; ore 11:00 Omaggio alla stele del Milite ignoto (Parco delle Rimembranze); ore 11:15 Partenza del corteo verso il Monumento ai Caduti; ore 11.30: Monumento ai Caduti: Inno nazionale eseguito dalla Banda Musicale "Città di Ostuni" e dal Coro "Antonio Legrottaglie"; a seguire deposizione Corone di alloro e discorsi per la circostanza; ore 12:00 Monumento ai Marinai (Viale dello Sport), deposizione corona di Alloro.





Riprese video a cura di DANIELE MARTINI.