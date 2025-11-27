Natale 2025 all'Abbazia di Santa Maria di Cerrate

Abbazia Santa Maria di Cerrate (Foto FAI)

Dal 30 novembre al 6 gennaio 2026. Dai canti gregoriani in onore di Maria all’esposizione del presepe di Nunzio Sgobio, dalla riproposizione delle strine alle divertenti attività per bambini, tante iniziative da non perdere per vivere la magia delle festività natalizie all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Bene del FAI a Lecce. Informazioni e prenotazioni su www.aspettailnataleconilfai.it





LECCE - Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni, che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime.





I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni del FAI da nord a sud della Penisola, addobbati e decorati per il Natale, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità con parenti e amici grazie alle numerose iniziative a tema pensate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, luoghi letterari, ville e palazzi signorili, e persino una salina tuttora produttiva apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.





Fino a martedì 6 gennaio 2026 verranno proposti oltre 40 eventi in 20 Beni, dal Trentino alla Sicilia, che regaleranno momenti di serenità e prezioso arricchimento culturale. Di grande interesse le iniziative speciali che verranno organizzate all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, splendido esempio di architettura romanica pugliese, un tempo monastero di rito bizantino abitato da monaci italo-greci, poi centro di produzione agricola specializzato nella lavorazione delle olive, dal 2012 affidata in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce. Questo il calendario degli appuntamenti:





La pazienza delle foglie. L’attesa del Natale per i bambini

30 novembre, ore 10.30

Il Natale si avvicina e, per tutti, torna il tempo più speciale dell’anno: profumi, luci, sapori, attesa e il piacere di creare con le proprie mani, soprattutto per i più piccoli. A Cerrate, in collaborazione con Fondazione Sylva, l’artista Tina Aretano guiderà i bambini in un percorso ispirato alla natura, alla lentezza e alla meraviglia delle feste che si avvicinano. Durante il laboratorio, adatto ai bambini dai 4 ai 9 anni, verranno realizzate piccole ghirlande con frutti e spezie di stagione, materiali autentici del territorio che raccontano tradizione e attesa: una decorazione profumata da costruire con cura, simbolo del Natale che arriva. A seguire, grazie all’argilla a essiccazione naturale e alle foglie raccolte, si potranno creare ornamenti natalizi, imprimendo foglie e dettagli del mondo vegetale. Nasceranno ciondoli, segnaposto e decorazioni per l’albero, delicati e unici, da portare a casa. Per i più grandi, invece, oltre alla visita al complesso abbaziale ci sarà un’opportunità speciale: la Casa del Massaro aprirà le sue porte per acquisti natalizi e momenti di gusto. Gli allestimenti curati con i prodotti del negozio accompagneranno i visitatori in ambienti accoglienti e nei profumi di un tempo, con la possibilità di sorseggiare tisane e assaggiare prodotti locali, godendosi un momento di calma e bellezza.

I bambini sotto i 5 anni devono essere accompagnati da un genitore/accompagnatore; al termine dell’attività potranno, insieme, visitare l’Abbazia.





Degustazioni e acquisti natalizi presso la Casa del Massaro

30 novembre, 6, 7 e 8 dicembre

Il 30 novembre e il 6, 7 e 8 dicembre la Casa del Massaro all’Abbazia di Cerrate aprirà le sue porte per speciali degustazioni e acquisti natalizi. Sarà possibile scegliere tra eccellenze gastronomiche del territorio, come il miele delle api degli alveari dell’Abbazia, prelibati prodotti da forno alle mandorle e al Negramaro e dolci della tradizione a base di pasta di mandorla, fichi e cioccolato. Saranno, inoltre, presenti manufatti artigianali in legno d'ulivo, ceramica e cartapesta e oggetti elaborati a partire dall'ingegno di artisti salentini, che hanno sapientemente reinterpretato in chiave moderna le tecniche artigianali della tradizione. Infine, sarà possibile sorseggiare profumati infusi e tisane locali. Ogni acquisto contribuirà a sostenere il FAI.





"Sulle orme della tradizione" - Esposizione del presepe in polpa di carta di Nunzio Sgobio

dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026

Nella Chiesa dell'Abbazia di Cerrate dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 sarà esposto un presepe tradizionale in polpa di carta, opera di Nunzio Sgobio. Il manufatto, realizzato nel 2015, racchiude tutta la tradizione natalizia del Salento, che trova nella cartapesta la sua più alta espressione artistica. Il paesaggio, tipicamente rupestre e mediterraneo, è curato in ogni dettaglio: il muretto a secco, le palme e le tonalità calde della terra evocano il sentimento più intimo della nascita del Salvatore. La sacra composizione, realizzata in terracotta dal maestro Francesco Narracci, è raccolta in adorazione e preghiera all’interno di una grande grotta, che funge da scenografia per il momento della Natività.

Nunzio Sgobio si è dedicato fin da giovanissimo alla realizzazione di presepi nelle masserie del suo paese natale, Montemesola (TA). Dopo il congedo dal servizio nell’Aeronautica Militare di Galatina, ha intrapreso l’attività di decoratore collaborando con il maestro Nino Pantaleo. La passione per il presepe l’ha portato a specializzarsi nell’uso della polpa di carta, dando vita a opere di straordinaria qualità e ricchezza scenografica. L’armonia cromatica, la composizione equilibrata e la minuzia decorativa rendono ogni suo lavoro unico e originale.

Si ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Caterina Ragusa e la Delegazione FAI di Lecce. Per gentile concessione di Nunzio Sgobio.





Et macula originalis non est in te. Voci e suoni di canti gregoriani sulla figura di Maria

8 dicembre, ore 10.45

A Cerrate, nel giorno dell’Immacolata Concezione, il gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae, dell'Associazione di Promozione Sociale Salicus, diretto dal Maestro Giuseppe Lattante, guiderà il pubblico in un intenso percorso sonoro e meditativo attraverso i canti gregoriani in onore di Maria. La voce solista di Maria Grazia Nicchiarico e il liuto di Andrea Cataldo dialogheranno con la coralità dei cantores per dar vita a un dialogo profondo tra musica e preghiera, all'interno della Chiesa, da sempre dedicata alla Vergine. Un concerto che unisce arte e contemplazione, nella tradizione dei canti per il giorno dell'Immacolata. Al termine, si potrà visitare anche la Casa del Massaro, che per l’occasione aprirà le sue porte per degustazioni e acquisti natalizi con allestimenti curati con prodotti del negozio.





Le strine, canti di Natale della tradizione salentina

28 dicembre, ore 10.30

Domenica 28 dicembre le strine, nate come canti rituali di questua eseguiti in griko e in dialetto durante il periodo natalizio, torneranno a riempire di musica e parole l’antica Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, grazie alle voci di Antonio Castrignanò, Rocco Nigro e Luigi Marra. Riannodando antiche tradizioni natalizie, tra sacro e profano, verranno proposte alcune tra le più rappresentative strine del repertorio musicale salentino. L’esibizione sarà preceduta da una breve introduzione sulla storia e sul significato dei singoli canti, accompagnando il pubblico in un viaggio sospeso tra tradizione, fede e memoria musicale. Un tempo, le strine erano eseguite dai contadini/cantori che, approfittando dei momenti di quiete nei campi, portavano nelle case signorili e padronali, notizie, auguri e racconti legati alla nascita di Gesù. Le voci risuonavano accompagnate da organetto, zampogna, violino e tamburello, di paese in paese o di masseria in masseria, e in cambio i cantori ricevevano doni, le vere "strine".

Evento fino ad esaurimento posti, consigliamo la prenotazione online. La mattina del 28 dicembre le visite all’interno della chiesa potrebbero subire rallentamenti.





Una calza tira l'altra

4 gennaio 2026, dalle ore 10.30 alle 12

In attesa dell’Epifania, domenica 4 gennaio è in programma all’Abbazia di Cerrate un evento per bambini dai 4 ai 9 anni, tutto dedicato alla “calza della Befana”, tra tradizione e modernità. Mentre i genitori potranno visitare il complesso abbaziale, un cantastorie accompagnerà i piccini in un viaggio nella tradizione popolare salentina della Befana, attraverso una lettura animata con immagini che scorrono all’interno del teatrino di legno. In seguito, riempiranno, direttamente nell’agrumeto, le loro calze “de na fiata”, quelle di una volta, che sapevano di casa, di mani ruvide e sorrisi sinceri, dentro le quali i bambini di un tempo trovavano arance, noci, mandorle… e qualche pezzetto di carbone, per i più monelli. Infine, davanti a un piccolo caminetto, dove un lungo spago accoglie le calze rigorosamente artigianali, ogni bambino prenderà la propria calza per trasformarla, con materiali di riciclo e tanta fantasia, in un piccolo capolavoro da portare a casa. Sarà poi la befana, la notte del 5 a riempirla di dolci, regali e tanta felicità.

I bambini sotto i 5 anni devono essere accompagnati da un genitore/accompagnatore; al termine dell’attività potranno visitare insieme l’Abbazia. Ogni bambino dovrà portare un calzettone di lana, tanto largo da far entrare anche arance e mandarini. Il laboratorio è fino a esaurimento posti; è consigliato l'acquisto online del biglietto. N.B. La "calza de na fiata" contiene allergeni alimentari.





E inoltre:





Appuntamenti a cura della Parrocchia San Nicola e Mater Domini di Squinzano

Donec venias! Lectio Divina nel tempo di Avvento

4, 11 e 18 dicembre, ore 16 (alla chiusura del complesso abbaziale)

La lectio divina è un'antica pratica di preghiera e meditazione sulla Sacra Scrittura, una lettura orante della Parola di Dio che conduce a un dialogo intimo e profondo con il Signore. Articolata in quattro tappe — lectio, meditatio, oratio e contemplatio — aiuta il credente ad ascoltare la Parola, a meditarla, a risponderle nella preghiera e a contemplarla nel silenzio del cuore. Questa esperienza di fede, radicata nella tradizione monastica, trova un luogo particolarmente significativo nell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, restaurata dal FAI e restituita alla sua originaria bellezza spirituale. Le meditazioni sulla Sacra Scrittura saranno guidate da Suor Annamaria Mulazzani delle Suore Oblate Benedettine, mentre le riflessioni patristiche saranno affidate al dott. Luca Spano.

L’ingresso in Abbazia è gratuito fino a esaurimento posti.





Santa Messa della Veglia di Natale

24 dicembre, ore 23.45

Mercoledì 24 dicembre alle ore 23.45 appuntamento con la Messa della Veglia di Natale. La Santa Messa sarà a cura della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano. Ingresso fino a esaurimento posti.





“Il Cielo nel cuore”, percorso teatrale sul Natale

26, 27 e 28 dicembre, dalle ore 17 alle 21

Dal 26 al 28 dicembre, dalle ore 17 alle 21, verrà proposto il percorso teatrale sul Natale "Il Cielo nel cuore", a opera della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 347/6110610.





Appuntamento a cura della Parrocchia San Nicola di Myra (detta Chiesa greca) di Lecce

Santa Messa in rito bizantino

20 dicembre, ore 16

Sabato 20 dicembre alle ore 16 si terrà la celebrazione della Santa Messa in rito bizantino. Al termine, si riprenderanno alcune delle tradizioni natalizie tipiche del rito.

I visitatori potranno inoltre trovare nel Negozio FAI dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per il Natale. Tra le proposte, la speciale collezione di prodotti dedicata ai 50 anni del FAI, celebrati quest’anno. Oggetti ricercati e di qualità, realizzati con materiali naturali o riciclati e illustrati in esclusiva da Jean Blancheart, che raccontano la storia, i valori e la passione che caratterizzano la Fondazione: dal foulard in seta decorato con un mandala in chiave FAI alla shopper in cotone biologico, passando per quaderni in carta ottenuta dagli scarti della lavorazione degli agrumi e matite in materiale riciclato. Oltre a questi, si potrà scegliere tra libri e volumi accuratamente selezionati e, per i più golosi, i prodotti alimentari realizzati con le materie prime provenienti dai Beni della Fondazione, come i mieli in molte varianti - acacia, castagno, millefiori, ciliegio –, l’Amaro "I Giganti della Sila", una ricetta esclusiva che racchiude oltre venti varietà botaniche tipiche di questo bosco monumentale, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari del Bosco di San Francesco, le marmellate realizzate con deliziosi agrumi di Sicilia e tanto altro. Doni esclusivi e "di valore": ogni acquisto sosterrà la missione di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano portata avanti quotidianamente dal FAI, a beneficio delle generazioni presenti e future.

Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.





L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate è stata affidata in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce nel 2012.

Gli eventi si svolgono con il patrocinio del Comune di Lecce.

