L'Atalanta si affida a Palladino

E' Palladino il nuovo allenatore dell'Atalanta. Dopo giorni di rumors, l'ex tecnico della Fiorentina ha firmato un contratto che lo lega alla Dea fino al 2027, prendendo il posto di Juric esonerato dopo un avvio di campionato poco soddisfacente, che aveva collocato i nerazzurri al 13° posto, culminato con la sconfitta contro il Sassuolo per 3-0. Il neo allenatore, che farà il suo esordio il prossimo 22 novembre contro il Napoli, intercettato all'uscita di Zingonia, ha detto: "Sono felice".