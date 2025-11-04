Lavori per il sistema BRT: modifiche temporanee alla circolazione su via Caldarola fino al 3 dicembre

BARI - Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del sistema, finanziato con fondi dell’Unione Europea “” nell’ambito del, è stata firmata un’ordinanza dirigenziale che introduce una

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei primi interventi di sistemazione stradale nelle corsie non interessate dal transito del BRT, in modo da permettere la riorganizzazione della viabilità e delle aree di sosta.

A partire da oggi e fino al 3 dicembre 2025, su via Caldarola, nel tratto compreso tra via Salapia e via Magna Grecia, sarà istituito il restringimento di carreggiata su entrambe le direzioni di marcia e il divieto di fermata per tutti i veicoli. Il divieto di fermata sarà inoltre in vigore anche su via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe.

È previsto il divieto di transito, eccetto che per i frontisti, su via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe, dove sarà contestualmente istituito un doppio senso di marcia riservato ai soli residenti e aventi diritto. Su via Caldarola, in corrispondenza delle intersezioni con via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe, sarà inoltre istituito l’obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli.

Dagli obblighi e divieti sono esclusi i veicoli al servizio o di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori e delle sue subappaltatrici, i mezzi delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle ambulanze durante l’espletamento di servizi di soccorso pubblico ed emergenza, nonché i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie e quelli diretti agli accessi carrabili privati.

L’ordinanza dispone inoltre che venga data adeguata segnalazione del divieto di transito su via Santa Teresa e via padre Massimiliano Kolbe in via Padre Pio, all’intersezione con via Santa Teresa, in via Caldarola, all’intersezione con via Salapia, e in via Salapia, all’intersezione con via padre Massimiliano Kolbe.