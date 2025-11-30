Yildiz trascina la Juventus: doppietta al Cagliari e bianconeri di nuovo in corsa
TORINO - La Juventus torna a vincere in campionato dopo due pareggi consecutivi e lo fa allo Stadium, ribaltando il Cagliari con una prestazione brillante e una doppietta di Kenan Yildiz, sempre più protagonista della squadra di Spalletti.
Cagliari avanti con Esposito
La gara si accende al 26’: Palestra sfonda sulla destra, salta l’uomo e mette in mezzo un pallone perfetto per Esposito, che anticipa la difesa bianconera e insacca lo 0-1 sorprendendo lo Stadium.
La risposta immediata della Juve
Passa appena un minuto e la Juventus trova il pareggio: azione rapida, difesa del Cagliari scoperta e Yildiz si fa trovare pronto per l’1-1, rimettendo subito tutto in equilibrio.
Vlahovic, gol sfiorato e infortunio
Al 40’ ci prova Vlahovic: l’attaccante calcia da buona posizione, ma nel movimento si ferma, toccandosi l’adduttore sinistro. È costretto a chiedere il cambio: si tratta di un infortunio muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni.
Yildiz firma la doppietta nel recupero
Quando il primo tempo sembra avviato alla conclusione, nel recupero arriva ancora lui: Yildiz raccoglie un pallone in area e con freddezza sigla il 2-1, completando la rimonta e infiammando il pubblico.
Nella ripresa la Juventus amministra con ordine, respinge i tentativi del Cagliari e porta a casa tre punti fondamentali per restare agganciata alla zona alta della classifica.