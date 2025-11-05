Corato, partono giovedì 6 novembre dal Liceo Stupor Mundi le assemblee Anief
CORATO (BA) - Grandi novità nella città di Corato: partiranno giovedì 6 novembre 2025 dal liceo Stupor Mundi le assemblee Anief. Poi via via, la copertura dell’intera provincia di Bari e BAT.
Saranno trattati tutti i temi cari al giovane sindacato, ovvero: buoni pasto per tutto il personale della scuola; indennità di trasferta; indennità di missione per i docenti accompagnatori in gita; riscatto agevolato della laurea ai fini pensionistici; riconoscimento del burnout come malattia professionale e altri temi centrali nelle battaglie Anief.