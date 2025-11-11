Lecce, domenica 16 novembre torna 'Birrifici Aperti Unionbirrai'



LECCE - Birrifici Aperti Unionbirrai è un evento organizzato da Unionbirrai, l'associazione di categoria dei piccoli birrifici indipendenti, che invita tutti a scoprire i birrifici artigianali locali. Durante l'evento, i birrifici partecipanti aprono le porte al pubblico, offrendo una giornata di visite guidate, degustazioni, e incontri con i birrai. L'evento mira a promuovere la cultura della birra artigianale in Italia, educando i consumatori sulla varietà e la qualità delle birre prodotte localmente, e sostenendo i piccoli produttori nel panorama birrario nazionale. L'evento punta alla promozione della cultura della birra artigianale, e permette di scoprire a consumatori e partecipanti la varietà e la qualità delle birre prodotte localmente, così da sostenere i piccoli produttori.





Dopo gli appuntamenti del 7 dicembre 2024, e del 10 maggio 2025 l’evento viene riproposto il 16 novembre.





Tanti gli eventi previsti in contemporanea in tutta Italia.





A Lecce Baff Beer propone nella sua Tap Room una degustazione narrata.





Appuntamento alle 20 per Birra prodigi, portenti, sciagure, sventure. Un viaggio tra gli avvenimenti portentosi e i grandi disastri della storia per meglio comprendere come nasce l’odierno movimento artigianale italiano.





A condurre la degustazione sarà Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle Vie della Birra, referente regionale Unionbirrai Beer Taster (UBT) per Puglia e Basilicata, beer writer, relatore e docente Unionbirrai, collaboratore alla Guida alle Birre d’Italia Slow Food, divulgatore di cultura birraria, archeologo, guida turistica abilitata, che svilupperà i differenti temi accompagnandoli con la consueta dose di ironia, leggerezza e curiosità.





“Finalmente anche in Italia si inizia a parlare in maniera più consapevole di turismo birrario. Sono tanti i turisti e gli appassionati che cercano esperienze legate alle birre di qualità” dice Massimiliano Fioretti, birraio di Baff Beer “Bere direttamente in Tap Room, è garanzia di freschezza. Sono sempre di più i consumatori attenti che ricercano un prodotto frutto di una lavorazione artigianale, autentico e strettamente legato a un territorio. Birrifici Aperti è un’occasione concreta per far scoprire le piccole produzioni locali” e aggiunge “Anche questa volta abbiamo chiesto il supporto ad Aristodemo Pellegrino, che in qualità di referente regionale Unionbirrai Beer Tasters, accompagnerà i partecipanti alla scoperta del movimento della birra artigianale italiana, viaggiando tra aneddoti e storia, attraverso un gioco con le carte molto divertente”.





Appuntamento, dunque, domenica 16 novembre presso La Tap Room Baff Beer, in via Liborio Romano, 8 – Lecce.





Per informazioni e prenotazioni: 3770273636 - 3295459310



