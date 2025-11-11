Bari, mercoledì 12 novembre Marcello Pacifico per un seminario di studi sulla scuola pugliese
ANTONIO SPERANZA - Proseguono le iniziative nella città di Bari: mercoledì 12 novembre presso il Barion Hotel, si terrà un seminario di aggiornamento su legislazione e diritto scolastico e Congresso Regionale Puglia alla presenza del presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico.
Dopo i successi romani, il presidente nazionale Marcello Pacifico è atteso a Bari: all’evento saranno presenti le più importanti figure istituzionali scolastiche pugliesi.
All’evento, parteciperanno i quadri dirigenziali regionali del giovane sindacato. Tutti i docenti e gli ata pugliesi sono invitati.