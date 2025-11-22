Locorotondo, al Themis Festival va in scena “L’Arrago – Storie di una Baby Gang”

LOCOROTONDO - Prosegue a Locorotondo il Themis Festival, la rassegna teatrale organizzata dae dedicata ai temi della legalità e dell’impegno sociale. Domenica, alle, l’ospiterà il secondo appuntamento in programma: lo spettacolo, interpretato da

Il lavoro teatrale punta a raccontare, con profondità e sensibilità, le dinamiche che ruotano attorno al fenomeno delle baby gang, offrendo uno spunto di riflessione su disagio giovanile, responsabilità collettiva e prevenzione. A presentare la serata sarà Ornella Galasso, mentre Don Mario Persano interverrà con un contributo dedicato all’importanza dell’educazione e del dialogo nelle comunità.

Il Themis Festival conferma così la sua vocazione: usare il teatro come strumento di conoscenza e consapevolezza, portando sul palco temi attuali che riguardano da vicino la società e i più giovani.