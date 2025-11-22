Locorotondo, le bande itineranti celebrano Santa Cecilia: musica nel centro storico

LOCOROTONDO - Locorotondo si prepara a vivere un sabato all’insegna della tradizione e della musica. Il 22 novembre, in occasione della festività di, patrona dei musicisti, le strade del centro storico saranno animate dalle esibizioni itineranti delle bande locali, un appuntamento ormai atteso dalla comunità.

La giornata si aprirà alle 11.00 con le note dell’Associazione culturale bandistica APS Giudiuli e Calella, che attraverserà il borgo portando l’atmosfera festosa tipica di questa ricorrenza. Nel pomeriggio, a partire dalle 19.00, sarà invece il turno dell’Associazione culturale musicale “Fratelli Caramia”, pronta a coinvolgere cittadini e visitatori con un repertorio dedicato alla tradizione bandistica pugliese.

Le bande itineranti rappresentano uno degli eventi più caratteristici legati a Santa Cecilia, un momento che unisce musica, devozione e identità locale. Anche quest’anno Locorotondo rinnova così un rito che racconta la sua storia e la sua passione per la cultura musicale.