Ostuni, ufficializzata la nuova squadra di governo del sindaco Angelo Pomes



OSTUNI (BR) - E' stata ufficializzata oggi la nuova squadra di governo del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. Ecco qui i nuovi assessori che compongono la nuova giunta comunale di Ostuni insieme alle rispettive deleghe: Emilia Francioso (vice-sindaco e assessore con delega alla solidarietà e politiche sociali, sicurezza e coesione sociale, servizi educativi, politiche giovanili, partecipazione e pari opportunità, volontariato); Angelo Brescia (assessore con delega alle opere pubbliche, politiche per la casa e edilizia residenziale pubblica, verde pubblico, arredo urbano, servizi cimiteriali, protezione civile); Niki Maffei (assessore con delega al bilancio, finanze, tributi, turismo, politiche della cultura, biblioteca, museo, marketing territoriale, mobilità e trasporti); Giuseppe Tagliente (assessore con delega all'urbanistica, pianificazione e gestione del territorio, demanio, agricoltura, tutela degli animali); Donia Greco (assessore con delega agli affari legali - contenzioso, organizzazione e formazione delle risorse umane, gare e appalti, patrimonio, contratti, digitalizzazione, servizi demografici e toponomastica); Fabrizio Monopoli (assessore con delega all'ambiente - ecologia - igiene urbana, finanziamenti comunitari - pnrr); Samuela Santomanco (assessore con delega alle attività produttive, sport e infrastrutture sportive, fiere e mercati, viabilità e parcheggi, polizia locale).





"Ho presentato oggi la nuova Giunta Comunale. Una squadra rinnovata, con competenze diverse e complementari, pronta a lavorare con impegno e senso di responsabilità per la seconda metà del mandato amministrativo. Un equilibrio tra esperienza e rinnovamento, segno di una comunità amministrativa che cresce e si rigenera mantenendo salde le proprie radici. Avevamo condiviso fin dall’inizio che a metà mandato ci sarebbe stato un momento di riflessione per valutare il lavoro svolto e, se necessario, ridefinire ruoli e priorità. È stato fatto un ottimo lavoro e credo che sia sotto gli occhi di tutti ciò che la città sta vivendo, in termini di progetti, partecipazione e spirito di collaborazione. In questi mesi si è consolidata una sinergia trasversale tra gruppi e movimenti, un vero spirito di squadra che rappresenta la forza più autentica di questa amministrazione e che dobbiamo preservare e rafforzare" ha dichiarato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes "Ringrazio le assessore e gli assessori che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità ostunese e coloro che, pur non ricoprendo più un incarico in Giunta, continueranno a collaborare con noi nei medesimi ambiti, mettendo a disposizione esperienza e competenze garantendo una importante continuità amministrativa. Abbiamo tante sfide davanti e una visione chiara: continuare a costruire un’amministrazione moderna, efficiente e vicina ai cittadini, capace di tradurre idee e progetti in risultati concreti per la nostra città".