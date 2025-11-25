Ostuni, denunciata donna sorpresa a fotografare la scheda elettorale in cabina

OSTUNI – Una donna è stata sorpresa nella tarda mattinata di ieri mentre, all’interno della cabina elettorale, scattava una foto alla scheda appena votata per le elezioni regionali.

Il presidente del seggio e gli altri componenti, insospettiti dal suono del cellulare, hanno immediatamente richiesto l’intervento della Polizia e della Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine hanno acquisito gli atti e informato la Procura di Brindisi dell’accaduto.

La donna, denunciata per violazione delle norme elettorali, risulta essere parente di una consigliera comunale di Ostuni. L’episodio rappresenta un caso di violazione della segretezza del voto, uno dei principi fondamentali del diritto elettorale italiano.