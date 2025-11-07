Serie A, il Lecce sfida il Verona al “Via del Mare”: in palio punti pesanti per la salvezza

FRANCESCO LOIACONO – Domani alle 15 iltornerà in campo alloper affrontare ilnella gara valida per l’undicesima giornata d’andata del campionato di

I giallorossi, reduci dalla prestigiosa vittoria per 1-0 contro la Fiorentina al “Franchi”, cercano un nuovo successo che consentirebbe di compiere un passo importante verso l’obiettivo salvezza. Dall’altra parte, il Verona arriva in Puglia dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter al “Bentegodi” e ha bisogno di punti per abbandonare il penultimo posto in classifica.

L’allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Gaby Jean e Perez. In mediana spazio sugli esterni a Ramadani e Berisha, con Pierotti nel ruolo di regista. In attacco la coppia Stulic-Morente guiderà il reparto offensivo.

Nel Verona, il tecnico Paolo Zanetti dovrà rinunciare agli indisponibili Oyegoke e Serdar. Sulle corsie agiranno Gagliardini e Bernede, mentre sulla trequarti spazio a Frese dietro il tandem d’attacco formato da Giovane e Orban.

A dirigere l’incontro sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Nell’ultimo precedente tra le due squadre in Serie A, disputato proprio al “Via del Mare” il 29 ottobre 2024, il Lecce si impose per 1-0 grazie alla rete decisiva di Dorgu al 6’ del secondo tempo.