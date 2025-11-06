Quando la musica diventa terapia: all’IRCCS Maugeri Bari un concerto per celebrare l’European Music Therapy Day

BARI – La forza terapeutica della musica sarà protagonista all’IRCCS Maugeri Bari con un concerto celebrativo in occasione dell’European Music Therapy Day 2025, che ricorre il 15 novembre. L’appuntamento, dedicato ai pazienti e aperto alla comunità interna dell’Istituto, si terrà lunedì 10 novembre alle ore 16 nella hall di via Generale Nicola Bellomo, 73/75.

L’evento si inserisce nel progetto “Maugeri in Arte”, nato per portare l’arte e la bellezza nei luoghi di cura, valorizzando il ruolo della musica come linguaggio universale capace di generare benessere fisico, mentale ed emotivo.

“La musica è una componente fondamentale dell’esperienza umana e può diventare parte integrante del percorso di cura – sottolinea il dott. Mauro Carone, Direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica Maugeri Puglia –. Eventi come questo confermano il nostro impegno nel coniugare scienza, arte e umanità per costruire un ambiente terapeutico sempre più vicino alla persona”.

La musicoterapia, come dimostrano le esperienze del Laboratorio di Ricerca in Musicoterapia dell’IRCCS Maugeri Pavia, trova applicazione in ambiti quali neurologia, oncologia, cure palliative e medicina del dolore, migliorando la qualità della vita dei pazienti, la comunicazione medico-paziente e il benessere emotivo.

“Con Maugeri in Arte promuoviamo iniziative che mettono in dialogo competenze scientifiche e sensibilità artistica – aggiunge la dott.ssa Annalisa Andaloro, Direzione artistica e coordinamento Maugeri in Arte –. La musica diventa così un ponte tra emozione e guarigione, un linguaggio che unisce pazienti, professionisti e comunità in un’esperienza condivisa di bellezza”.

Il concerto del 10 novembre, a cura della prof.ssa Adriana De Serio (che ne firma anche la presentazione musicologica), vedrà la partecipazione della prof.ssa Flora Marasciulo, soprano, e della stessa De Serio al pianoforte, entrambe docenti del Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.

Il programma musicale proporrà un itinerario tra lirismo e suggestione melodica, con celebri brani della tradizione italiana e internazionale: dall’“Ave Maria” a “Torna a Surriento” dei fratelli De Curtis, da “Amor Marinaro” di Donizetti a “Besame Mucho” di Velasquez, e altri capolavori che hanno attraversato epoche e generazioni.

Attraverso questo repertorio, Maugeri celebra il potere terapeutico della musica, capace di alleviare, emozionare e creare connessioni profonde tra corpo e spirito, in linea con la missione dell’Istituto: promuovere una cultura della cura centrata sulla persona e sul valore rigenerativo dell’arte.

EUROPEAN MUSIC THERAPY DAY 2025 – CONCERTO

📅 Lunedì 10 novembre 2025 – ore 16.00

📍 Hall IRCCS Maugeri Bari

Via Generale Nicola Bellomo, 73/75 – 70124 Bari