'Taranto: dall’Età murattiana all’(in)civiltà dell’acciaio', il nuovo libro di Arturo Guastella arriva a Manduria



MANDURIA (TA) - L'Associazione di Promozione Sociale Walter Tommasino di Manduria, in collaborazione con la casa editrice Icaro – I libri di Icaro, organizza la presentazione del nuovo libro di Arturo Guastella dal titolo "Taranto: dall'Età murattiana all'(in)civiltà dell'acciaio". L'evento si terrà venerdì 28 novembre 2025, alle ore 19, presso il Convento dei Padri Passionisti in Viale Mancini a Manduria.





Il volume indaga la storia della città di Taranto, attraversando il periodo murattiano fino ad arrivare alle contraddizioni e complessità legate all’era industriale dell’acciaio, con uno sguardo critico sul rapporto tra sviluppo, territorio e comunità.





Durante la serata interverranno: Dott. Gianni Florido, già Presidente della Provincia di Taranto; Prof. Nicola Triggiani, Università di Bari Aldo Moro; Dott. Arturo Guastella, autore del libro, giornalista e scrittore. A coordinare gli interventi sarà il Dott. Giuseppe Tommasino, già giudice del Tribunale di Taranto.





Abstract: Taranto e la sua storia millenaria, le radici arcaiche, i fasti dell’età classica, il rapporto con il mare, il porto, l’Arsenale, l’Ilva, le Tv private e il sogno del benessere... Un viaggio nella storia del capoluogo jonico tra contraddizioni, speranze disattese, personaggi e protagonisti di una parabola raccontata con il rigore dello storico e il passo del giornalista che non risparmia giudizi anche severi. Guastella punta il dito su uno sviluppo economico, sociale e culturale largamente inespresso, sull’incapacità dei tarantini di raccogliere l’eredità di Gioacchino Murat non tenendo conto, da un certo punto in poi, la storia della loro città e delle sue grandi potenzialità. Una denuncia civile da parte di chi non si arrende a un destino che parrebbe segnato ma che Taranto non merita.





Bio autore: Arturo Guastella, prima biochimico ricercatore all’Istituto di Fisica Nucleare della Sapienza di Roma, diviene giornalista dal 1971 cominciando a scrivere per «Il Messaggero» e, poi, per il «Corriere della Sera», «Nuova Ecologia», «Ulisse 2000», il giornale d’arte «Il Terzo Occhio». Ha contribuito a fondare e poi diretto per quindici anni «Video Levante», continuando a collaborare con «Il Messaggero», «L’Espresso», la Rai, «Le Figaro», il «Corriere del Giorno», «Quotidiano», la «Prensa» di Rio de Janeiro, «Ingegneria Ambientale». Ha diretto per nove anni le Relazioni Esterne di una società dell’IRI ad alta tecnologia. Ha pubblicato, con Vittorio Emiliani, Piergiovanni Guzzo e Roberto Conforti, Dossier Archeologia (Quaderni del Circolo Rosselli, 1994); Arte progetto e Restauro (Nuova Alfa Editoriale, 1991). Per Editalia, Zecca di Stato, ha pubblicato L’Enciclopedia delle Città: Taranto dal periodo murattiano ai nostri giorni (1995); Il Turismo ionico e il turismo adriatico (1996). Le Masserie e il Catasto Onciario in Puglia (1997). I Musei del Sud (Edizioni Touring Club Italiano, 1991). Con il giudice Nicolangelo Ghizzardi, Taranto tra pistole e ciminiere. Storia di una saga criminale (I Libri di Icaro, 2013). Fatti Così e Fatti Così 2 (Scorpione editore, 2006 e 2022). Attualmente scrive per la «Gazzetta del Mezzogiorno» e per il giornale digitale «Italia Libera». Ha tenuto corrispondenze da Grecia, Egitto, Giappone, Cina, Argentina, Russia, Sud Africa, Nigeria, Stati Uniti.









L’iniziativa è a ingresso libero e aperta a tutta la cittadinanza.



