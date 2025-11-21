“Vita Mia”: il nuovo film di Edoardo Winspeare in anteprima al Torino Film Festival

ph_Daniele Coricciati

BARI - La 43ª edizione del, in programma dal 21 al 29 novembre, ospita il nuovo film del regista pugliese, nella sezione Zibaldone. La proiezione è prevista perpresso la Sala Due del Cinema Romano – Galleria Subalpina.

Girato interamente in Puglia tra Depressa, Sternatia, Tricase e Santa Maria di Leuca, il film è prodotto da Stemal Entertainment e Saietta Film con Rai Cinema, con il contributo del MiC – DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission, mentre la distribuzione internazionale è affidata a Beta Cinema.

Protagonisti del film sono Dominique Sanda, Celeste Casciaro, Ninni Bruschetta, Ignazio Oliva, Karolina Porcari, Johanna Orsini, Francesca Ziggiotti, Dora Sztarenki e Josef Scholler, con la partecipazione di Stefan Liechtenstein e Christian Liechtenstein.

“Vita Mia” racconta la vita di Didi, nobildonna ungherese che attraversa il Novecento tra nazismo, comunismo ed esilio. Dopo aver lavorato a Parigi per la Maison Dior e aver sposato un aristocratico italiano, Didi si stabilisce nel Salento, vivendo il silenzio dorato ma fragile della sua nuova vita. L’incontro con Vita, giovane pugliese chiamata ad assisterla, crea un legame inaspettato tra due mondi lontani – l’aristocrazia impoverita e la cultura popolare – capace di superare barriere sociali e politiche.

Il film affronta anche il viaggio di Didi in Ungheria per seguire la causa di beatificazione del padre, riaprendo ferite storiche legate alla Shoah e alle memorie del “secolo breve”. Grazie all’incontro con Vita, Didi riesce infine ad accettare il proprio passato, trovando un fragile approdo alla serenità.

Con “Vita Mia”, Winspeare porta sul grande schermo una storia intensa che intreccia memoria, storia e rapporti umani, confermando il suo legame profondo con la Puglia e il cinema d’autore italiano.