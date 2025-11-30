“Parto in anonimato”: al via la campagna informativa di ASL Bari e Comune di Bari

BARI – La ASL Bari e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari lanciano una nuova campagna informativa sul parto in anonimato, un diritto previsto dalla legge che consente alle donne che non intendono riconoscere il neonato di partorire in ospedale in piena sicurezza, protezione e riservatezza.

La campagna, realizzata a seguito dell’aggiornamento delle Linee guida aziendali, è pensata per offrire alle donne informazioni chiare e ufficiali, con materiali diffusi nei punti nascita, nei consultori familiari, nei servizi di pianificazione familiare, nei Centri servizi per le famiglie e negli studi dei medici di medicina generale, garantendo così una rete capillare di orientamento e supporto.

L’iniziativa sarà presentata nel corso della giornata di formazione dedicata agli operatori sanitari “Partorire in anonimato: una scelta possibile”, in programma martedì 2 dicembre 2025, alle ore 9, presso l’Ospedale San Paolo di Bari (Sala convegni, Direzione medica – piano terra).

Tra gli interventi previsti:

Luigi Fruscio – Direttore generale ASL Bari

Elisabetta Vaccarella – Assessora al Welfare del Comune di Bari

Rosella Squicciarini – Direttrice sanitaria ASL Bari

Alessandro Guaccero – Direttore medico P.O. San Paolo

Ludovico Abbaticchio – Garante Minori Regione Puglia

Valeria Montaruli – Presidente Tribunale per i Minorenni di Bari

L’obiettivo della campagna è informare e sensibilizzare sia le donne che gli operatori sanitari, garantendo un percorso sicuro, rispettoso della privacy e supportato da una rete di servizi sul territorio.