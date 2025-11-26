XXIV edizione di “Frantoi Aperti”: dal 28 novembre al 7 dicembre 2025 in Puglia

ANDRIA - Daltorna la, la manifestazione promossa dalla, che valorizza le aziende olivicole e di produzione olearia dei comuni aderenti.

L’appuntamento clou è previsto per domenica 30 novembre 2025, quando i frantoi apriranno le porte a curiosi, appassionati, turisti e foodtrotter, offrendo visite guidate e degustazioni di olio nuovo, dal colore verde intenso e dal gusto deciso, simbolo della qualità e delle proprietà salutari dell’extravergine pugliese.

Tra gli eventi in programma, l’Anteprima in Musica si terrà venerdì 28 novembre a Bisceglie, presso Casa Museo Giuliani, con degustazioni e chitarra a cura dell’azienda agricola Liso. Il progetto Evo&Pizza permetterà fino al 7 gennaio 2026 di gustare pizze che esaltano l’olio extravergine nelle pizzerie selezionate, con la possibilità di consultare i menu sui canali social della Strada. Il 5 dicembre 2025, presso l’azienda agricola Liso, si svolgerà Versi di Evo, un incontro tra storia, gusto e poesia con Francesco Soleti. Prosegue inoltre il contest fotografico Scatti d’Olio, dedicato all’extravergine d’oliva, con premiazione dei vincitori ad agosto 2026 durante Sogni nelle Notti di Mezza Estate.

Tra le aziende partecipanti ci sono l’Agriturismo Terre di Traiano, Conte Spagnoletti Zeuli, I Tre Campanili, COVAN, Liso e Agrolio srl ad Andria, la Coop. Terra Maiorum a Corato, l’azienda biodinamica Cefalicchio a Canosa di Puglia e l’Azienda Agricola Oro di Trani. Le pizzerie selezionate per gli Evo&Pizza sono Galileo a Trani, La Piazzetta ad Andria, La Magnolia a Bisceglie, Beveroni Jazzin’ Club a Minervino Murge e Riontino a Margherita di Savoia.

Per informazioni sulla manifestazione e sul programma è possibile contattare il numero 392/6948919, inviare una mail a comunicazione@stradaoliocasteldelmonte.it oppure consultare i canali ufficiali Facebook e Instagram della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.