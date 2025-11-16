Poggiardo in jazz, dal Canada per presentare 'Particules Sonores'
POGGIARDO (LE) - Dopo la strepitosa apertura della rassegna "I Venerdì in Jazz" di OJC, con i giovanissimi e sorprendenti New Apulian Wave, Vi proponiamo un’altra esclusiva e imperdibile serata di musica jazz.
Venerdì 21 novembre si preannuncia, infatti, come un'occasione straordinaria per ascoltare, per la prima volta nel Salento Alain Bedard - Auguste 4tet, gruppo di caratura internazionale in Europa per la promozione dell'album "Particules Sonores".
Il nuovo progetto musicale del gruppo canadese è un’entusiasmante essenza di jazz moderno che suona composizioni originali con una forte impronta stilistica personale.
I musicisti, grazie a un formidabile interplay, regalano atmosfere suggestive e melodie straordinarie.
Il gruppo è composto da Erik Hove (sax contralto), Marie-Fatima RUDOLF (piano), Alain BEDARD (contrabasso), Michel LAMBERT (batteria).
L’eccezionalità dell’evento richiede un luogo altrettanto eccezionale, unico nel suo genere, come il Casino De Viti - Dimora Storica di Vaste in cui si sono tenuti alcuni concerti memorabili dell’OJC.
Vi aspettiamo!
Ingresso € 15.00
Info 378.4013487 – 329.8236668 – 329.3851286
Inizio concerti ore 21.00 - Via Altipiani 45 Vaste di Poggiardo. I posti saranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle prenotazioni dando precedenza agli abbonati.