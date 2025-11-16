Gallipoli, alla scoperta di Santa Caterina d'Alessandria con Raimondo Rodia



Prosegue il calendario degli appuntamenti culturali de La Casa degli Artisti di Gallipoli con il secondo incontro del ciclo di tre conferenze curate dal ricercatore Raimondo Rodia.





​Questa seconda tappa coincide con la ricorrenza di Santa Caterina d'Alessandria d’Egitto e con la Giornata internazionale contro la violenza di genere, creando un contesto simbolico in cui la dimensione femminile assume particolare rilevanza.





Cuore dell’incontro saranno gli affreschi della Basilica di Galatina, voluti da Maria d’Enghien: opere ricche di significati esoterici e storie mai raccontate, che il relatore ci guiderà a scoprire in un percorso evocativo e rivelatore.





Tale conferenza si terrà martedì 25 novembre 2025 alle ore 18.00 presso La Casa degli Artisti, con la calorosa ospitalità del proprietario, l’artista Giorgio De Cesario e di sua moglie Maria Cristina Maritati, promotori di numerose attività culturali e gestori di un prestigioso B&B che contribuisce a sostenere la vita artistica della struttura.





​L’evento è realizzato con la cortese collaborazione di Raffaele e Domenicaisabella Bono Mariano.





​LA CASA DEGLI ARTISTI – Residenza d’artista

Via Lepanto, 1/9 (angolo via Lecce) – Gallipoli (LE)

Tel. 3332720348