Rinasce il Teatro Metamorfosi: a Rutigliano si riaccendono le luci della cultura
RUTIGLIANO – Dopo anni di attesa e un lungo percorso di riqualificazione, la città di Rutigliano riabbraccia uno dei suoi luoghi simbolo: il vecchio cinema L’Acquario rinasce come Teatro Metamorfosi, moderno centro culturale polifunzionale pronto a inaugurare una nuova stagione artistica e comunitaria.
La cerimonia di inaugurazione è fissata per sabato 30 novembre alle ore 18, con un evento pubblico all’esterno della struttura, la conduzione di Marco Guacci di Radio Norba e una successiva visita guidata agli spazi interni completamente rinnovati.
Dal cinema L’Acquario al Teatro Metamorfosi
Il progetto, sostenuto anche dal bando regionale Radici e Ali, ha trasformato uno degli spazi più amati della memoria collettiva rutiglianese in un teatro attrezzato per ospitare cinema, teatro, musica, danza, formazione e incontri. Una vera metamorfosi che riconsegna alla città un luogo capace di unire passato e futuro.
Alla guida della direzione artistica c’è Giusy Marrone, regista, sceneggiatrice, casting director e acting coach attiva in Italia e all’estero, con collaborazioni prestigiose nel mondo del cinema e della televisione. «Il Metamorfosi sarà una casa in cui imparare a guardarsi dentro con leggerezza», afferma, anticipando una stagione ricca di storie capaci di emozionare e far riflettere.
Il debutto con Monica Guerritore
La nuova vita del teatro partirà ufficialmente il 7 dicembre, con uno spettacolo d’eccezione: “La sera della prima” di Monica Guerritore, che guiderà il pubblico in un viaggio personale tra ricordi, paure, aneddoti e musica legati ai suoi cinquant’anni di carriera.
Sedici spettacoli da dicembre ad aprile 2026
Il cartellone propone 16 appuntamenti tra prosa, musica, comicità, teatro ragazzi e una prima nazionale.
Ecco una selezione dei principali eventi:
-
14 dicembre – “Alla moda del varietà” della Compagnia Uno & Trio
-
20 dicembre – “Ennio Morricone – Inseguendo quel suono”, omaggio musicale
-
5 gennaio – “Mammamiabella – L’insostenibile leggerezza dell’essere incinta” con Federico Perrotta, Valentina Olla e Sabrina Pellegrino
-
16 gennaio – “Chicchignola” di Petrolini con Massimo Venturiello e Carlotta Proietti
-
22 gennaio – Herbert Ballerina in “Come una catapulta”
-
1 febbraio – Daniele Pecci in “Divagazioni e delizie”
-
6 febbraio – Prima nazionale: Paolo Sassanelli in “Sono nato con la bocca aperta – Canzoni e Storie della Cucina Pugliese”
-
14 febbraio – “Ancora in due” di Casa Abis
-
1 marzo – Paolo Nani in “La Lettera”
-
8 marzo – Pier Cortese con “Music Feeling”
-
15 marzo – “Nel ripostiglio di MastroGeppetto” (Armamaxa Teatro)
-
28 marzo – Andrea Dianetti in “Non ci pensare”
-
11 aprile – Vincenzo De Lucia in “Squilla il telefono”
-
18 aprile – “Guida pratica per coppie alla deriva” con Vado e Stalteri
-
23 aprile – Concerto omaggio a Pino Daniele “Il cielo è pieno di stelle” con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello (chiusura di stagione)
Una nuova casa per la comunità
Con la riapertura del Teatro Metamorfosi, Rutigliano torna ad avere un luogo fisico e simbolico per condividere cultura, emozioni e cittadinanza attiva. Una rinascita che racconta l’importanza di investire nella bellezza e nel dialogo, offrendo nuove opportunità a un territorio ricco di energie creative.
Info e prenotazioni:
📞 347 6301851
📧 info@teatrometamorfosi.it